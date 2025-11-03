ΗΠΑ: Συρρικνώθηκε για όγδοο διαδοχικό μήνα η μεταποίηση τον Οκτώβριο

Η βιομηχανική δραστηριότητα στις ΗΠΑ συρρικνώθηκε τον Οκτώβριο για όγδοο συνεχόμενο μήνα, λόγω της μείωσης της παραγωγής και της ασθενούς ζήτησης.

Ο δείκτης μεταποίησης του Ινστιτούτου Supply Management (ISM) υποχώρησε κατά 0,4 μονάδες, στις 48,7 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Οι ενδείξεις κάτω από τις 50 μονάδες υποδηλώνουν συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Ο δείκτης παραγωγής μειώθηκε κατά 2,8 μονάδες, στις 48,2 μονάδες. Αυτός είναι ο δεύτερος μήνας στους τρεις τελευταίους όπου η παραγωγή μειώνεται. Η αδυναμία αυτή διατηρεί τις προσλήψεις σε χαμηλά επίπεδα. Ο δείκτης απασχόλησης του ISM υποχώρησε για ένατο συνεχόμενο μήνα, αν και με ελαφρώς πιο αργό ρυθμό σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις συνέχισαν να αποκλιμακώνονται.

Ο δείκτης τιμών πρώτων υλών μειώθηκε κατά 3,9 μονάδες, στις 58, το χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους. Από το πρόσφατο υψηλό του Απριλίου, κατά τη φάση επιβολής των νέων δασμών, ο δείκτης τιμών έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 12 μονάδες.

Οι οικονομολόγοι και οι διαμορφωτές πολιτικής βασίζονται πλέον περισσότερο σε ιδιωτικές αναφορές, όπως η έρευνα του ISM, για να αντλήσουν ενδείξεις σχετικά με την πορεία της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, εν μέσω της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η προγραμματισμένη έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής αναμένεται επίσης να καθυστερήσει, ως αποτέλεσμα του κυβερνητικού shutdown.