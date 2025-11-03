Ισραήλ: Ενα βήμα πριν την επαναφορά της θανατικής ποινής για τους «τρομοκράτες»

Η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ υπερψήφισε το νομοσχέδιο με το οποίο επανέρχεται η θανατική ποινή για τους δράστες «τρομοκρατικών» επιθέσεων, πρόταση που υποστηρίχθηκε από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του ποινικού κώδικα και η πρόταση θα κατατεθεί πλέον στην ολομέλεια του κοινοβουλίου, όπου θα πρέπει να υπερψηφιστεί τρεις φορές προκειμένου να καταστεί νόμος του κράτους.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό μεσολαβητή για τους ομήρους Γκαλ Χιρς, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζει επίσης την πρωτοβουλία.

Σε υπόμνημα όπου εξηγείται η απόφαση της Επιτροπής, αναφέρεται ότι «ο στόχος της είναι να ξεριζωθεί η τρομοκρατία από τη ρίζα της και να δημιουργηθεί ισχυρή αποτροπή». Το κείμενο διευκρινίζει ότι «ένας τρομοκράτης που κρίνεται ένοχος για δολοφονία υποκινούμενη από τον ρατσισμό ή το μίσος (…) θα καταδικάζεται υποχρεωτικά σε θάνατο», προσθέτοντας ότι η ποινή είναι «μη προαιρετική».

Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε από την Ότζμα Γεχουντίτ, βουλευτή του κόμματος του Μπεν Γκβιρ. Ο υπουργός έχει απειλήσει ότι θα σταματήσει να ψηφίζει τις προτάσεις του κυβερνητικού συνασπισμού εάν το νομοσχέδιο δεν κατατεθεί προς ψήφιση από το κοινοβούλιο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. «Κάθε τρομοκράτης που ετοιμάζεται να διαπράξει φόνο θα πρέπει να ξέρει ότι η τιμωρία θα είναι μία: η θανατική ποινή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Την Παρασκευή ο Μπεν Γκβιρ ζήτησε την επαναφορά της θανατικής ποινής, με ένα βίντεο όπου εικονίζεται ο ίδιος, όρθιος μπροστά σε Παλαιστίνιους κρατουμένους, ξαπλωμένους μπρούμυτα, με τα χέρια δεμένα στην πλάτη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ