#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ενέργεια: Μεγάλο πρόγραμμα στήριξης της βιομηχανίας ετοιμάζει η Γερμανία

Πρόγραμμα στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας ετοιμάζει η Γερμανία, προκειμένου να περιοριστεί η τιμή χονδρικής στα 50 ευρώ ανα μεγαβατώρα. Σημαντική προσπάθεια για «ελιγμούς» που θα μειώσουν τις αγκυλώσεις απο τους κανόνες της ΕΕ. Θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο και για την Ελλάδα, λένε παράγοντες αγοράς.

Ενέργεια: Μεγάλο πρόγραμμα στήριξης της βιομηχανίας ετοιμάζει η Γερμανία

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 19:32

Η Γερμανία προωθεί μια πρόταση για την εισαγωγή επιδοτούμενης βιομηχανικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας («Industriestrompreis»), με στόχο τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος, γράφει η Handelsblatt.

Η πρωτοβουλία, την οποία ηγείται το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων της Γερμανίας και υποστηρίζει η Γερμανική Υπηρεσία Ενέργειας (DENA), περιγράφει έναν μηχανισμό ανακούφισης που θα θέτει ανώτατο όριο στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιλέξιμες βιομηχανίες στα περίπου 50 ευρώ ανά MWh, για μια μεταβατική περίοδο που πιθανότατα θα διαρκέσει έως το 2030.

Το σχέδιο στοχεύει σε τομείς κρίσιμους για την απανθρακοποίηση και την ανταγωνιστικότητα, όπως η χημική βιομηχανία, ο χαλυβουργικός κλάδος και τα βασικά υλικά, και έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργήσει ως γέφυρα μέχρι να αναπτυχθεί επαρκής δυναμικότητα από ΑΠΕ και να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς.

Η πρόταση βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως ως προς τη συμβατότητά της με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις για το Κλίμα, την Ενέργεια και το Περιβάλλον (CISAF).

Παρότι οι κανόνες CISAF επιτρέπουν την παροχή ενίσχυσης σε ενεργοβόρους καταναλωτές, επιβάλλουν αυστηρές προϋποθέσεις (π.χ. έκθεση σε διεθνή ανταγωνισμό, δεσμεύσεις για απαλλαγή από τον άνθρακα και όρια στην ένταση της ενίσχυσης).

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η Γερμανία φαίνεται να εξετάζει τρόπους παράκαμψης ή χαλάρωσης αυτών των περιορισμών, πιθανόν μέσω ένταξης του μέτρου ως στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής ή με αξιοποίηση του άρθρου 107(3)(γ) της ΣΛΕΕ, ώστε να δικαιολογήσει τις ευρύτερες εξαιρέσεις.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι γίνονται προσπάθειες σχεδιασμού του σχήματος με τρόπο που να αποφεύγει την πλήρη ευθυγράμμιση με το CISAF, αναγνωρίζοντας ότι ένα αυστηρά συμβατό μοντέλο θα ήταν αναποτελεσματικό για τους πλέον ενεργοβόρους κλάδους.

Η γερμανική πρωτοβουλία ενδέχεται να δημιουργήσει δεδικασμένο για άλλα κράτη-μέλη που επιδιώκουν πιο ευέλικτα μέσα στήριξης, ιδίως εν μέσω των συνεχιζόμενων συζητήσεων για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση της βιομηχανικής ανθεκτικότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Mητσοτάκης: Κοινή ανάληψη χρέους για τις αμυντικές δαπάνες

Μυτιληναίος: Οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς για το κόστος της ενεργειακής μετάβασης

Ναυτιλία: Προσωπικές απειλές από ΗΠΑ σε διαπραγματευτές της ΕΕ

Αυξήθηκε σημαντικά ο προϋπολογισμός του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο