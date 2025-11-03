#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φον ντερ Λάιεν: Αξιοσημείωτη δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή πορεία

Επεξεργαζόμαστε επιλογές για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη διαρκή χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι.

Φον ντερ Λάιεν: Αξιοσημείωτη δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή πορεία

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 21:09

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, με αντικείμενο συζήτησης την περαιτέρω στήριξη της ΕΕ στη χώρα, παρέχοντάς της, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, «επείγουσα ενεργειακή στήριξη».

Στο μήνυμά της στο "Χ", μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, η κ. Φον ντερ Λάιεν δήλωσε:

«Αξιότιμε Πρόεδρε, η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει μόνη της τον χειμώνα.

Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό σας, παρέχοντας επείγουσα ενεργειακή στήριξη για να βοηθήσει την Ουκρανία να περάσει τους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα, επεξεργαζόμαστε επιλογές για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη διαρκή χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία.

Αύριο θα εγκρίνουμε το πακέτο μέτρων για τη διεύρυνση, το οποίο θα επιδοκιμάζει την αξιοσημείωτη δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία κατά το παρελθόν έτος. Το μήνυμα της Επιτροπής είναι σαφές: η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει μπροστά».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φον ντερ Λάιεν: Σχέδιο RESourceEU για απεξάρτηση από την Κίνα

Νέο πακέτο ευρω-κυρώσεων κατά της Μόσχας, χτυπά στην ενέργεια

Συμπαραγωγή όπλων με Γερμανία-Δανία ξεκινά η Ουκρανία

Κομισιόν: Το Κίεβο πρέπει να καταπολεμήσει τη διαφθορά

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο