Ο Σι Τζινπίνγκ συναντάται με τον πρωθυπουργό της Ρωσίας στο Πεκίνο

Η κινεζική ηγεσία έχει δηλώσει πως θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να προστατεύσει κοινά συμφέροντα ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 06:48

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντάται με τον ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν στο Πεκίνο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η συνάντησή τους, στο Μέγαρο του Λαού, καταγράφεται την επομένη της συνάντησης του κινέζου πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ με τον Ρώσο ομόλογό του στην Χανγκτζού. Ο κ. Λι τόνισε στη συνάντηση πως η κινεζική ηγεσία θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να προστατεύσει κοινά συμφέροντα ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

