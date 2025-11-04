O Mr Big Short έβαλε στο στόχαστρο Nvidia και Palantir

Ο Μάικλ Μπέρι, διαχειριστής hedge fund γνωστός από την ταινία “The Big Short”, προβλέπει την κορύφωση της αξίας σε δύο από τις πιο δημοφιλείς μετοχές της αγοράς, επισημαίνει το Marketwatch.

Η εταιρεία του, Scion Asset Management, έχει αγοράσει δικαιώματα πώλησης (put options) που καλύπτουν 5 εκατομμύρια μετοχές της Palantir, συναλλαγή αξίας περίπου 912 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και δικαιώματα πώλησης για 1 εκατομμύριο μετοχές της Nvidia, αξίας περίπου 187 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ρυθμιστική κατάθεση για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Τα δικαιώματα πώλησης (equity put options) επιτρέπουν στον αγοραστή να πωλήσει μια μετοχή σε προκαθορισμένη χαμηλότερη τιμή (την τιμή εξάσκησης) έως μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Τέτοιες θέσεις συνήθως λαμβάνονται όταν ο επενδυτής αναμένει πτώση της τιμής της μετοχής.

Η αναφορά 13-F του Μπέρι προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) δείχνει ότι οι δύο αυτές short θέσεις αντιστοιχούν στο 80% του χαρτοφυλακίου της Scion και συνεπώς αποτελούν ένα σημαντικό στοίχημα εναντίον της ιδιαίτερα δημοφιλούς επενδυτικής τάσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η δυσπιστία του Μπέρι απέναντι στην «τρέλα» της τεχνητής νοημοσύνης φάνηκε σε νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά τη Δευτέρα, όπου επισήμανε τον «κυκλικό» χαρακτήρα των κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) του συγκεκριμένου τομέα.

Οι μετοχές τόσο της Nvidia, που κατασκευάζει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, όσο και της Palantir, εταιρείας λογισμικού με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, σημείωσαν ιστορικά υψηλά επίπεδα τη Δευτέρα, έχοντας ενισχυθεί κατά 48% και 305% αντίστοιχα τους τελευταίους 12 μήνες.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η Palantir είναι υπερτιμημένη. Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δευτέρας, η μετοχή διαπραγματευόταν με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για το 2025 άνω του 300.

Και παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προβλέψεις, η μετοχή της Palantir υποχωρεί κατά 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, ενώ η Nvidia σημειώνει οριακή πτώση.