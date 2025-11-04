Γκουτέρες: «Ανεξέλεγκτη» γίνεται η κρίση στο Σουδάν

Σουδάν: Έκκληση να τερματιστεί "ο εφιάλτης της βίας" στη χώρα απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ -- Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή «διαπραγματεύσεων» για την άμεση παύση της σύγκρουσης στο Σουδάν, προειδοποιώντας για μια κρίση που «γίνεται ανεξέλεγκτη».

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε έκκληση στις εμπόλεμες πλευρές «να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων (και) να τερματίσουν αυτόν τον εφιάλτη βίας, τώρα». «Η φρικτή κρίση στο Σουδάν (…) γίνεται ανεξέλεγκτη», πρόσθεσε.

Κυβερνητική πηγή στο Πορτ Σουδάν δήλωσε εξάλλου ότι το Συμβούλιο Κυριαρχίας, του οποίου προεδρεύει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ο Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, θα μελετήσει σήμερα πρόταση, την οποία εισηγήθηκαν οι ΗΠΑ, για εκεχειρία στην αιματηρή σύγκρουση που μαίνεται εδώ και πάνω από δύο χρόνια στη χώρα.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Αφρική Μάσαντ Μπούλος είχε τις τελευταίες ημέρες σειρά συνομιλιών στο Κάιρο, με στόχο την οριστικοποίηση της πρότασης για ανθρωπιστική εκεχειρία, που είχε γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του Μπούλος από ομάδα μεσολαβητών, στην οποία περιλαμβάνονται η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με διάφορες επίσημες ανακοινώσεις που εκδόθηκαν στο Κάιρο.

Ο Μπούλος συναντήθηκε κυρίως με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι και τον πρόεδρο του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γάιτ.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Αφρική έδωσε στον Γάιτ «μια λεπτομερή εξήγηση (…) για τις πρόσφατες προσπάθειες των ΗΠΑ στο Σουδάν για να τερματιστεί ο πόλεμος, να εισέλθει γρήγορα βοήθεια και να ξεκινήσει μια ενδοσουδανική πολιτική διαδικασία», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ στη δημοσιότητα από τον Αραβικό Σύνδεσμο.

Καμία πληροφορία δεν διέρρευσε από την αιγυπτιακή πλευρά μετά τη συνάντηση που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών.

Εδώ και μήνες, ομάδα μεσολάβησης στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εργάζεται επί ενός ειρηνευτικού σχεδίου για το Σουδάν, αλλά οι τελευταίες αυτές προτάσεις, που παρουσιάστηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον, δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ ο Μπούλος είχε ήδη εκφράσει την ελπίδα πως θα μπορούσε να επιστρέψει η ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελ Φάσερ, πόλη του Νταρφούρ, στο Σουδάν, επίκεντρο τότε σφοδρών μαχών ανάμεσα στον σουδανικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.

Ύστερα από 18 μήνες πολιορκίας, η πόλη αυτή, που αποτελούσε το τελευταίο στρατηγικής σημασίας προπύργιο του στρατού στο Νταρφούρ, και μετρούσε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, κατελήφθη στις 26 Οκτωβρίου από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, οι οποίες κατηγορούνται έκτοτε για μαζικές φρικαλεότητες σε βάρος πολιτών.

Ολοένα και περισσότερες πληροφορίες και μαρτυρίες μιλούν για εκτελέσεις, βιασμούς, επιθέσεις κατά ανθρωπιστικού προσωπικού και λεηλασίες που διαπράχθηκαν εκεί, οι οποίες τεκμηριώνονται από δορυφορικές εικόνες και από βίντεο από καταχρήσεις, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους ίδιους τους μαχητές.

Ο πόλεμος που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 ανάμεσα στον στρατηγό αλ Μπουρχάν, τον επικεφαλής του στρατού και ντε φάκτο ηγέτη του Σουδάν μετά το πραξικόπημα του 2021, και τον πρώην σύμμαχό του, τον στρατηγό Μοχάμεντ Νταγκλό, που είναι επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκτοπίσει σχεδόν 12 εκατομμύρια ανθρώπους και προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ