To Spotify σπάει ρεκόρ με 713 εκατ. ενεργούς χρήστες παγκοσμίως

Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του Spotify αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 713 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 711 εκατομμύρια.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming μουσικής στον κόσμο ανέφερε 281 εκατομμύρια πελάτες που καταβάλλουν συνδρομή, σε συμφωνία με τις προβλέψεις.

Η εταιρεία με έδρα τη Στοκχόλμη ανακοίνωσε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα 4,27 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας επίσης τις προσδοκίες των αναλυτών για 4,23 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η αύξηση των συνδρομητών προήλθε από όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την εταιρεία. Το Spotify παρουσίασε επίσης νέα προϊόντα, όπως εργαλεία υψηλής ποιότητας ήχου, ανταλλαγής μηνυμάτων και μίξης.