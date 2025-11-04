Απεβίωσε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι

Εφυγε από τη ζωή ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και του Τζορτζ Μπους από το 2001 έως το 2009. Ηταν 84 ετών.

Η σύζυγός του, Λιν, και οι κόρες του Λιζ και Μαίρη ήταν μαζί του όταν απεβίωσε το βράδυ της Δευτέρας, ανέφερε η οικογένεια.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εκστρατεία του για στρατιωτική αντίδραση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο στο Ιράκ, ενώ εδραίωσε τη φήμη του ως ενός από τους πιο ισχυρούς και πολωτικούς αντιπροέδρους στην Ιστορία των ΗΠΑ.

Ως αντιπρόεδρος του Τζορτζ Μπους από το 2001 έως το 2009, ο Τσέινι ενσάρκωνε την αποφασιστικότητα να κάνει ό,τι ήταν απαραίτητο για να αποτρέψει περαιτέρω τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφος των ΗΠΑ.

Βετεράνος τριών προηγούμενων προεδρικών κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας θητείας ως υπουργός Άμυνας για τον πατέρα του Μπους, του δόθηκε μεγάλη ελευθερία και σεβασμός στα στρατιωτικά ζητήματα που κυριάρχησαν στη θητεία του Μπους, αποκτώντας επιρροή που σπάνια έχει ένας αντιπρόεδρος.