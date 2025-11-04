ΗΠΑ: Μαζικά τραπεζικά deals «βλέπει» ο Μπομπ Ντάιαμοντ

Ο μεγαλοεπενδυτής Μπομπ Ντάιαμοντ προβλέπει ότι ο αριθμός των τραπεζών στις ΗΠΑ θα μπορούσε να μειωθεί ραγδαία τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, καθώς οι αρμόδιες αρχές φαίνεται να «ζεσταίνονται» με την ιδέα μιας γενικότερης συγχώνευσης στον τραπεζικό κλάδο, μεταδίδει το Bloomberg.

Ο Ντάιαμοντ δήλωσε ότι η εταιρεία του, Atlas Merchant Capital, ήδη επεξεργάζεται μια σειρά από συμφωνίες μεταξύ αρκετών τραπεζών.

«Με την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC)» πιστεύουμε ότι οι συγχωνεύσεις θα οδηγήσουν σε μείωση του αριθμού των τραπεζών από 4.500 που είναι τώρα «σε 1.000 ή 1.500», είπε χαρακτηριστικά.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρώην διευθυντής της Barclays καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προωθεί μια πιο φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, η οποία ευνοεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω εξαγορές και συγχωνεύσεις. Πρόκειται για σημαντική παρέκκλιση από την προσέγγιση που εφάρμοζε η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Χαρακτηριστικά, υπενθυμίζεται ότι η Fifth Third Bancorp συμφώνησε να εξαγοράσει την Comerica Inc. για $11 δισ. σε μετοχές, δημιουργώντας την ένατη μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ. Παράλληλα η Huntington Bancshares Inc. ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει την Cadence Bank για $7,4 δισ., επεκτείνοντας έτσι την παρουσία της σε 21 πολιτείες. Ακόμη τον Σεπτέμβριο, η PNC Financial Services Group Inc. δήλωσε ότι θα αγοράσει τη FirstBank Holding Co. έναντι $4,1 δισ.

Ο Ντάιαμοντ δήλωσε ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) είναι συχνότερες μεταξύ τραπεζών, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων, κυμαίνονται μεταξύ $10 και $50 δισ.

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί, ότι οι συμφωνίες αυτές δεν αφορούν μόνο τον τραπεζικό τομέα αλλά και άλλους κλάδους.

Σύμφωνα με την Άννα Σκόγκλουντ, υψηλόβαθμη αξιωματούχο της Goldman Sachs Group Inc., η δυναμική αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, αφού η Fed μείωσε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα το βασικό επιτόκιο, κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Όπως τόνισε ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν αποτελεί την πραγματική αιτία πίσω από την ανάπτυξη των Μ&Α.

«Καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, έχουμε δει (...) τους όγκους συγχωνεύσεων και εξαγορών να αυξάνονται κατά 40%», δήλωσε η Σκόγκλουντ. «Επομένως, φυσικά, μια μείωση των επιτοκίων θα είναι περαιτέρω υποστηρικτική προς αυτό αλλά δεν νομίζω απαραίτητα ότι θα αλλάξει ριζικά τη δυναμική που βλέπουμε. Αν μη τι άλλο, θα συνεχιστεί το 2026 και το 2027».