Στίγκλιτς στους G-20: Σε έκτακτη ανάγκη για την ανισότητα ο πλανήτης

Η πρώτη έκθεση των G-20 για την ανισότητα ζήτησε τη σύσταση επιτροπής που θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν μια επιδεινούμενη κρίση, που τελικά υπονομεύει τη δημοκρατία.

Η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων, με επικεφαλής τον νομπελίστα οικονομολόγο Τζόζεφ Στίγκλιτς, συνέστησε στην επιτροπή να παρακολουθεί τις τάσεις της ανισότητας, να αξιολογεί τους παράγοντες που την προκαλούν και να αξιολογεί εναλλακτικές πιθανές λύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση που στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σήμερα Τρίτη και την οποία επικαλείται το Bloomberg.

«Ο πλανήτης αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κλιματική έκτακτη ανάγκη. Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε και έκτακτη ανάγκη ανισότητας», δήλωσε ο Στίγκλιτς. «Η επιτροπή μας πιστεύει ακράδαντα ότι ορισμένες από τις χειρότερες επιπτώσεις της ανισότητας αφορούν τη δημοκρατία».

Η οργή που πυροδοτήθηκε από τη φτώχεια και την έλλειψη θέσεων εργασίας έστειλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους στις λεγόμενες διαδηλώσεις της Γενιάς Ζ, οι οποίες ανέτρεψαν κυβερνήσεις στη Μαδαγασκάρη και στο Νεπάλ, ενώ παράλληλα ώθησαν στην εξουσία λαϊκιστές ηγέτες, μη εξαιρουμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Στίγκλιτς και οι συνάδελφοί του ανέλαβαν το έργο τους από τη Νότια Αφρική, η οποία κατέχει επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία της G-20. Οπως διαπίστωσαν, το πλουσιότερο 1% του κόσμου απέκτησε το 41% του συνολικού νέου πλούτου μεταξύ 2020 και 2024, ενώ μόνο το 1% πήγε στο φτωχότερο 50%.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα ζήτησε από την επιτροπή να αναπτύξει προτάσεις που θα συμβάλουν στη μείωση του χάσματος πλούτου. Οι συστάσεις της περιλαμβάνουν, επίσης, τη μεταρρύθμιση των διεθνών κανόνων σε θέματα όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η φορολογία.

Ο Ραμαφόσα θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G-20 αυτό τον μήνα στο Γιοχάνεσμπουργκ, προτού παραδώσει την προεδρία της ομάδας στις ΗΠΑ, την 1η Δεκεμβρίου. Η περιφρόνηση από πλευράς Τραμπ για τις προτεραιότητες της Νότιας Αφρικής στην G-20 υποδηλώνει ότι η χώρα του είναι απίθανο να υποστηρίξει τα ευρήματα του Στίγκλιτς.

Ο Ραμαφόσα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Τραμπ θα παραστεί στη συνάντηση του Γιοχάνεσμπουργκ. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ρητά ότι δεν θα παρευρισκόταν στη συνάντηση των αρχών του 2025, όταν η Νότια Αφρική αφιέρωσε την προεδρία της στην G-20 στην επιδίωξη της αλληλεγγύης, της ισότητας και της βιωσιμότητας.