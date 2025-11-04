«Καμπανάκι» Goldman Sachs και Morgan Stanley για διόρθωση στις αγορές

Οι παγκόσμιες αγορές ενδέχεται να βρεθούν «αντιμέτωπες με την πραγματικότητα» μετά το αδιάκοπο φετινό ράλι, προειδοποίησαν την Τρίτη οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Goldman Sachs και Morgan Stanley, λέγοντας ότι είναι πιθανή μια διόρθωση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Οι μετοχές παγκοσμίως έχουν εκτοξευθεί, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά φέτος, λαμβάνοντας ώθηση από τις προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Τον τελευταίο μήνα, οι βασικοί δείκτες των ΗΠΑ έχουν σημειώσει νέα ρεκόρ, ο ιαπωνικός Nikkei 225 και ο νοτιοκορεατικός Kospi έχουν αγγίξει νέα υψηλά, ενώ ο κινεζικός Shanghai Composite έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και μία δεκαετία, χάρη στη χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και στην αποδυνάμωση του δολαρίου.

«Είναι πιθανό να υπάρξει μια διόρθωση της τάξης του 10% με 20% στις αγορές μετοχών μέσα στους επόμενους 12 έως 24 μήνες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, στο Global Financial Leaders’ Investment Summit στο Χονγκ Κονγκ. «Τα πράγματα τρέχουν και μετά υποχωρούν, ώστε οι άνθρωποι να επαναξιολογήσουν την κατάσταση», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Σόλομον σημείωσε ότι τέτοιες μεταστροφές είναι φυσιολογικό φαινόμενο σε μακροπρόθεσμα ανοδικές αγορές, τονίζοντας ότι η πάγια συμβουλή της επενδυτικής τράπεζας προς τους πελάτες της παραμένει να διατηρούν τις τοποθετήσεις τους και να αναπροσαρμόζουν την κατανομή του χαρτοφυλακίου τους.

«Μια διόρθωση της τάξης του 10% με 15% συμβαίνει συχνά, ακόμη και μέσα σε θετικούς κύκλους της αγοράς», είπε. «Δεν είναι κάτι που αλλάζει τη θεμελιώδη πεποίθησή σας ως προς το πώς θέλετε να κατανείμετε το κεφάλαιό σας», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, Τεντ Πικ, μιλώντας στο ίδιο πάνελ, δήλωσε ότι οι επενδυτές πρέπει να υποδέχονται θετικά τις περιοδικές διορθώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες υγιείς εξελίξεις και όχι σημάδια κρίσης.

«Πρέπει επίσης να καλωσορίζουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν διορθώσεις 10% έως 15%, που δεν θα οφείλονται σε κάποια μακροοικονομική κατάρρευση», είπε.