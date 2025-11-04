#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπέσεντ: Υπάρχουν εναλλακτικές αν το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίψει τους δασμούς Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα ακούσει την Τετάρτη τα επιχειρήματα σχετικά για το αν ο Τραμπ υπερέβη την εξουσία του με τους δασμούς που επέβαλε την Ημέρα Απελευθέρωσης.

Μπέσεντ: Υπάρχουν εναλλακτικές αν το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίψει τους δασμούς Τραμπ

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 18:52

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχουν άλλες επιλογές σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο κηρύξει παράνομους τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται την Τετάρτη να ακούσει τα επιχειρήματα σχετικά με το αν ο Τραμπ υπερέβη την εξουσία του βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA), προκειμένου να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο Μπέσεντ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα κερδίσει την υπόθεση, αλλά τόνισε ότι έχει και άλλες δυνατότητες σε περίπτωση που η απόφαση είναι αρνητική. 

Συγκεκριμένα, ο Μπέσεντ ανέφερε το Άρθρο 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962, το οποίο δικαιολογεί την επιβολή δασμών για λόγους εθνικής ασφάλειας, καθώς και το Άρθρο 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, που ρυθμίζει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ωστόσο, αυτά θα περιόριζαν την ικανότητα του προέδρου να επιβάλλει δασμούς, όπως έκανε ο Τραμπ, υπό «έκτακτες» συνθήκες.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το Ανώτατο Δικαστήριο (SCOTUS) θα το εξετάσει» σημείωσε ο Μπέσεντ. «Αυτή είναι μια πολιτική-σήμα κατατεθέν για τον πρόεδρο, και παραδοσιακά, το Ανώτατο Δικαστήριο ήταν απρόθυμο να παρέμβει σε τέτοιες πολιτικές».

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ινδία: Μέτρα στήριξης ζητούν από τον Μόντι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις

ΗΠΑ: Πρέσιγνκ στο Ανώτατο δικαστήριο να βάλει στοπ στους δασμούς Τραμπ

Απεβίωσε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι

ΗΠΑ: Συρρικνώθηκε για όγδοο διαδοχικό μήνα η μεταποίηση τον Οκτώβριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο