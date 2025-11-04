Μπέσεντ: Υπάρχουν εναλλακτικές αν το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίψει τους δασμούς Τραμπ

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχουν άλλες επιλογές σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο κηρύξει παράνομους τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται την Τετάρτη να ακούσει τα επιχειρήματα σχετικά με το αν ο Τραμπ υπερέβη την εξουσία του βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA), προκειμένου να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο Μπέσεντ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα κερδίσει την υπόθεση, αλλά τόνισε ότι έχει και άλλες δυνατότητες σε περίπτωση που η απόφαση είναι αρνητική.

Συγκεκριμένα, ο Μπέσεντ ανέφερε το Άρθρο 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962, το οποίο δικαιολογεί την επιβολή δασμών για λόγους εθνικής ασφάλειας, καθώς και το Άρθρο 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, που ρυθμίζει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ωστόσο, αυτά θα περιόριζαν την ικανότητα του προέδρου να επιβάλλει δασμούς, όπως έκανε ο Τραμπ, υπό «έκτακτες» συνθήκες.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το Ανώτατο Δικαστήριο (SCOTUS) θα το εξετάσει» σημείωσε ο Μπέσεντ. «Αυτή είναι μια πολιτική-σήμα κατατεθέν για τον πρόεδρο, και παραδοσιακά, το Ανώτατο Δικαστήριο ήταν απρόθυμο να παρέμβει σε τέτοιες πολιτικές».