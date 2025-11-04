Γαλλία: Ερευνα κατά του TikTok για περιεχόμενο που προωθεί την αυτοκτονία

Το TikTok ερευνάται στη Γαλλία για μη έλεγχο περιεχομένου που προωθεί την αυτοκτονία. Οι εισαγγελείς του Παρισιού δήλωσαν ότι ερευνούν τον αλγόριθμο της κινεζικής πλατφόρμας βίντεο, ιδιοκτησίας της ByteDance, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για επίβλεψη του ιστοτόπου και αναφορές για ύποπτα αδικήματα που διαπράττονται μέσω των υπηρεσιών της.

Η καταστολή ακολουθεί έκθεση επιτροπής του γαλλικού κοινοβουλίου που επέκρινε τους χαλαρούς ελέγχους στην πρόσβαση ανηλίκων, την έλλειψη εποπτείας και έναν αλγόριθμο που οδηγεί ευάλωτα άτομα στην αυτοκτονία. Ο Aρτούρ Ντελαπόρτ, βουλευτής επικεφαλής της εξεταστικής επιτροπής, έφερε το θέμα στην Εισαγγελία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι εκπρόσωποι του TikTok δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό ανέθεσε τις έρευνες σε αστυνομική μονάδα που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση του ψηφιακού εγκλήματος.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θέσει επίσης στο στόχαστρό τους το TikTok, όπως και τη Meta Platforms, που αμφότερες, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, έχουν παραβιάσει κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση του παράνομου ή επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου.