#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γαλλία: Ερευνα κατά του TikTok για περιεχόμενο που προωθεί την αυτοκτονία

Οι εισαγγελείς του Παρισιού ερευνούν τον αλγόριθμο της κινεζικής πλατφόρμας βίντεο, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για επίβλεψη του ιστοτόπου και αναφορές για ύποπτα αδικήματα που διαπράττονται μέσω των υπηρεσιών της.

Γαλλία: Ερευνα κατά του TikTok για περιεχόμενο που προωθεί την αυτοκτονία

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 20:19

Το TikTok ερευνάται στη Γαλλία για μη έλεγχο περιεχομένου που προωθεί την αυτοκτονία. Οι εισαγγελείς του Παρισιού δήλωσαν ότι ερευνούν τον αλγόριθμο της κινεζικής πλατφόρμας βίντεο, ιδιοκτησίας της ByteDance, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για επίβλεψη του ιστοτόπου και αναφορές για ύποπτα αδικήματα που διαπράττονται μέσω των υπηρεσιών της.

Η καταστολή ακολουθεί έκθεση επιτροπής του γαλλικού κοινοβουλίου που επέκρινε τους χαλαρούς ελέγχους στην πρόσβαση ανηλίκων, την έλλειψη εποπτείας και έναν αλγόριθμο που οδηγεί ευάλωτα άτομα στην αυτοκτονία. Ο Aρτούρ Ντελαπόρτ, βουλευτής επικεφαλής της εξεταστικής επιτροπής, έφερε το θέμα στην Εισαγγελία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι εκπρόσωποι του TikTok δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό ανέθεσε τις έρευνες σε αστυνομική μονάδα που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση του ψηφιακού εγκλήματος.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θέσει επίσης στο στόχαστρό τους το TikTok, όπως και τη Meta Platforms, που αμφότερες, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, έχουν παραβιάσει κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση του παράνομου ή επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μπέσεντ: Καταλήξαμε σε «τελική συμφωνία» για το TikTok με την Κίνα

Μητσοτάκης: Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι διαρκής

Μακρόν: Μια χώρα δεν γίνεται πιο ευτυχισμένη περιορίζοντας τους «πρωταθλητές» της

Συνεργασία TikTok και ΙΤΕ για την ασφάλεια των εφήβων στο διαδίκτυο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο