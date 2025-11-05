Καταρρέουν οι μετοχές των τσιπ, εξαϋλώθηκαν $500 δισ.

Η παγκόσμια πτώση των μετοχών των εταιρειών κατασκευής τσιπ επιταχύνθηκε λόγω των ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις ορισμένων από τους μεγαλύτερους νικητές της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι Samsung Electronics και SK Hynix έριξαν τον δείκτη αναφοράς της Νότιας Κορέας Kospi κατά 6,2% την Τετάρτη, πριν ανακτήσει μεγάλο μέρος των απωλειών του.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ιαπωνική Advantest σημείωσε πτώση έως και 10%, ενώ η μεγαλύτερη μετοχή της Ασίας, η Taiwan Semiconductor Manufacturing, κατέγραψε απώλειες άνω του 3%. Όλες οι εταιρείες είναι προμηθευτές της Nvidia.

Η πίεση πώλησης μείωσε κατά περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική κεφαλαιοποίηση του δείκτη Philadelphia Semiconductor Index την Τρίτη και του δείκτη Bloomberg που παρακολουθεί τις μετοχές των εταιρειών μικροεπεξεργαστών της Ασίας την Τετάρτη.

Η πτώση σηματοδοτεί την αυξανόμενη ανησυχία για τα κέρδη του τομέα και τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών, ειδικά αν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, η αίσθηση του FOMO ωθεί ορισμένους επενδυτές να επιστρέψουν βιαστικά.

Η Palantir συνέβαλε στην κατάρρευση της Wall Street με μια πρόβλεψη που δεν εντυπωσίασε τους επενδυτές. Μια παρόμοια αντίδραση στα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Advanced Micro Devices μετά το κλείσιμο της αγοράς ενίσχυσε τον αντίκτυπο στην σημερινή ασιατική χρηματιστηριακή συνεδρίαση.