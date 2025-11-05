#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καταρρέουν οι μετοχές των τσιπ, εξαϋλώθηκαν $500 δισ.

Η παγκόσμια αγορά τσιπ δέχεται ισχυρό πλήγμα, με γίγαντες όπως Samsung, TSMC και SK Hynix να βυθίζουν τα χρηματιστήρια. Φόβοι για υπερβολικές αποτιμήσεις πυροδοτούν μαζικές ρευστοποιήσεις.

Καταρρέουν οι μετοχές των τσιπ, εξαϋλώθηκαν $500 δισ.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 08:45

Η παγκόσμια πτώση των μετοχών των εταιρειών κατασκευής τσιπ επιταχύνθηκε λόγω των ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις ορισμένων από τους μεγαλύτερους νικητές της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι Samsung Electronics και SK Hynix έριξαν τον δείκτη αναφοράς της Νότιας Κορέας Kospi κατά 6,2% την Τετάρτη, πριν ανακτήσει μεγάλο μέρος των απωλειών του.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ιαπωνική Advantest σημείωσε πτώση έως και 10%, ενώ η μεγαλύτερη μετοχή της Ασίας, η Taiwan Semiconductor Manufacturing, κατέγραψε απώλειες άνω του 3%. Όλες οι εταιρείες είναι προμηθευτές της Nvidia.

Η πίεση πώλησης μείωσε κατά περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική κεφαλαιοποίηση του δείκτη Philadelphia Semiconductor Index την Τρίτη και του δείκτη Bloomberg που παρακολουθεί τις μετοχές των εταιρειών μικροεπεξεργαστών της Ασίας την Τετάρτη.

Η πτώση σηματοδοτεί την αυξανόμενη ανησυχία για τα κέρδη του τομέα και τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών, ειδικά αν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, η αίσθηση του FOMO ωθεί ορισμένους επενδυτές να επιστρέψουν βιαστικά.

Η Palantir συνέβαλε στην κατάρρευση της Wall Street με μια πρόβλεψη που δεν εντυπωσίασε τους επενδυτές. Μια παρόμοια αντίδραση στα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Advanced Micro Devices μετά το κλείσιμο της αγοράς ενίσχυσε τον αντίκτυπο στην σημερινή ασιατική χρηματιστηριακή συνεδρίαση.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Νορβηγία βάζει στην άκρη την ηθική για τις μπίζνες

Φρενάρουν οι μετοχές της Palantir: Ανησυχίες ότι «έτρεξαν» πολύ

«Ταύρος» ξανά για τις μετοχές η UBS, ποιες προτιμά

Ο χρυσός, η παγίδα του χρέους και οι αγορές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο