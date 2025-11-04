Φρενάρουν οι μετοχές της Palantir: Ανησυχίες ότι «έτρεξαν» πολύ

Η Palantir Technologies αύξησε τις ετήσιες προβλέψεις εσόδων της σε 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών όσον αφορά τις πωλήσεις τρίτου τριμήνου.

Ωστόσο, οι μετοχές της υποχώρησαν στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall, λόγω ανησυχιών για την υψηλή αποτίμηση της εταιρείας μετά από μια άνοδο-ρεκόρ.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, οι μετοχές της εταιρείας που ειδικεύεται σε πλατφόρμες λογισμικού για δεδομένα υποχώρησαν κατά περίπου 3% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά από προηγούμενη άνοδο έως και 7% μετά την ανακοίνωση της έκθεσης αποτελεσμάτων.

Οι επενδυτές έχουν ανεβάσει τις μετοχές κατά περισσότερο από 150% μέχρι στιγμής φέτος, κλείνοντας τη Δευτέρα στο ρεκόρ των $207,18.