#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φρενάρουν οι μετοχές της Palantir: Ανησυχίες ότι «έτρεξαν» πολύ

Η εταιρεία λογισμικού ανάλυσης δεδομένων ανέβασε τον πήχη στα 4,4 δισ. δολάρια για το 2025 και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις τριμήνου, όμως οι επενδυτές ανησυχούν ότι η αποτίμηση της Palantir έχει ήδη αυξηθεί πολύ.

Φρενάρουν οι μετοχές της Palantir: Ανησυχίες ότι «έτρεξαν» πολύ

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 09:18

Η Palantir Technologies αύξησε τις ετήσιες προβλέψεις εσόδων της σε 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών όσον αφορά τις πωλήσεις τρίτου τριμήνου.

Ωστόσο, οι μετοχές της υποχώρησαν στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall,  λόγω ανησυχιών για την υψηλή αποτίμηση της εταιρείας μετά από μια άνοδο-ρεκόρ.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, οι μετοχές της εταιρείας που ειδικεύεται σε πλατφόρμες λογισμικού για δεδομένα υποχώρησαν κατά περίπου 3% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά από προηγούμενη άνοδο έως και 7% μετά την ανακοίνωση της έκθεσης αποτελεσμάτων.

Οι επενδυτές έχουν ανεβάσει τις μετοχές κατά περισσότερο από 150% μέχρι στιγμής φέτος, κλείνοντας τη Δευτέρα στο ρεκόρ των $207,18.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Ταύρος» ξανά για τις μετοχές η UBS, ποιες προτιμά

Ο χρυσός, η παγίδα του χρέους και οι αγορές

O Mr Big Short έβαλε στο στόχαστρο Nvidia και Palantir

Η Nintendo «αλλάζει πίστα»: Προβλέπει 19 εκατ. πωλήσεις για το Switch 2

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο