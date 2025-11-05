Η Νορβηγία βάζει στην άκρη την ηθική για τις μπίζνες

Η Νορβηγία ανέστειλε τους κανόνες «ηθικών επενδύσεών» της, προκειμένου να αποφύγει τον εξαναγκασμό του πετρελαϊκού ταμείου ύψους 2,1 τρισ. δολαρίων να πουλήσει τις συμμετοχές του σε Amazon, Microsoft και Alphabet, λόγω της συνεργασίας τους με την κυβέρνηση του Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισχυρό υπουργό Οικονομικών της χώρας.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε στους Financial Times ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δημοσίως εκφράσει την ανησυχία τους μετά την απόφαση του μεγαλύτερου κρατικού επενδυτικού ταμείου παγκοσμίως να αποεπενδύσει από την Caterpillar, καθώς οι μπουλντόζες της χρησιμοποιήθηκαν στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Νορβηγίας προώθησε κατεπειγόντως την Τρίτη πρόταση στη Βουλή, θέτοντας προσωρινά σε αναστολή το έργο του ανεξάρτητου συμβουλίου ηθικής.

Ο Στόλτενμπεργκ επεσήμανε ότι το συμβούλιο ηθικής σχεδίαζε σύντομα να εξετάσει τεχνολογικές εταιρείες όπως οι Amazon, Microsoft και η μητρική της Google, Alphabet, καθώς και όσες περιλαμβάνονται σε μαύρη λίστα του ΟΗΕ που εκδόθηκε τον Ιούλιο.

Η έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, επισημαίνει ότι οι τρεις τεχνολογικοί κολοσσοί «παρέχουν στο Ισραήλ σχεδόν πλήρη πρόσβαση σε κυβερνητικό επίπεδο στις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους και τεχνητής νοημοσύνης τους, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων, λήψης αποφάσεων, επιτήρησης και ανάλυσης».

Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε: «Είναι προφανές ότι υπάρχει η πιθανότητα το υφιστάμενο πλαίσιο να οδηγήσει ένα ανεξάρτητο όργανο στο να αποφασίσει την απόσυρση επενδύσεων από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Αυτό θα υπονόμευε τον σκοπό του ταμείου, ο οποίος είναι να αποτελεί ένα ευρύ, διαφοροποιημένο, παγκόσμιο επενδυτικό ταμείο».

Ο Στόλτενμπεργκ εξέφρασε την ανησυχία ότι η αποεπένδυση από έναν από τους τεχνολογικούς γίγαντες των ΗΠΑ -οι επτά μεγαλύτεροι εκ των οποίων αντιπροσωπεύουν πάνω από το 15% των μετοχικών τοποθετήσεων του ταμείου- θα έπληττε το καθεστώς του ως δείκτη αναφοράς (index fund) και θα απειλούσε το νορβηγικό κράτος πρόνοιας. Το ταμείο συνεισφέρει περίπου το ένα τέταρτο του ετήσιου προϋπολογισμού της χώρας.