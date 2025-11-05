#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Orsted παλεύει να πείσει μετά το χτύπημα στις ΗΠΑ

Επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη, προσπαθώντας να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά τις ζημιές στις ΗΠΑ και τη μείωση των στόχων της λόγω ασθενών ανέμων το καλοκαίρι.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 09:38

Η Orsted επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη, επιδιώκοντας να καθησυχάσει τους επενδυτές σχετικά με τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα, μετά τις αναποδιές στις ΗΠΑ που ανάγκασαν την εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων να συγκεντρώσει περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια από μετόχους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία αναμένει ότι τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων, εξαιρουμένων των νέων συνεργασιών και των τελών ακύρωσης, θα κυμανθούν μεταξύ 24 και 27 δισεκατομμυρίων κορονών Δανίας (4,2 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Orsted είχε ήδη μειώσει τις προβλέψεις αυτές τον Σεπτέμβριο από το προηγούμενο εύρος των 28 δισεκατομμυρίων κορονών, λόγω των χαμηλότερων από το αναμενόμενο ανέμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

