Η Orsted παλεύει να πείσει μετά το χτύπημα στις ΗΠΑ

Η Orsted επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη, επιδιώκοντας να καθησυχάσει τους επενδυτές σχετικά με τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα, μετά τις αναποδιές στις ΗΠΑ που ανάγκασαν την εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων να συγκεντρώσει περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια από μετόχους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία αναμένει ότι τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων, εξαιρουμένων των νέων συνεργασιών και των τελών ακύρωσης, θα κυμανθούν μεταξύ 24 και 27 δισεκατομμυρίων κορονών Δανίας (4,2 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Orsted είχε ήδη μειώσει τις προβλέψεις αυτές τον Σεπτέμβριο από το προηγούμενο εύρος των 28 δισεκατομμυρίων κορονών, λόγω των χαμηλότερων από το αναμενόμενο ανέμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.