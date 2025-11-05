Πρώτη άνοδος από τον Απρίλιο για τα εργοστάσια της Γερμανίας

Οι παραγγελίες εργοστασίων στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 1,1% σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο, ελαφρώς πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς για αύξηση 1,0% και σε αντίθεση με την καθοδικά αναθεωρημένη πτώση κατά 0,4% έναν μήνα πριν.

Ήταν η πρώτη αύξηση από τον Απρίλιο και οφείλεται στην άνοδο της παραγωγής ηλεκτρικού εξοπλισμού (9,5%), αεροσκαφών, πλοίων, τρένων, στρατιωτικών οχημάτων (7,5%) και του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (3,2%).

Αντίθετα, οι παραγγελίες για προϊόντα μετάλλων μειώθηκαν κατά 19,0% μετά τις μεγάλες παραγγελίες του Αυγούστου, ενώ οι νέες παραγγελίες στην παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων μειώθηκαν επίσης κατά 5,6%.