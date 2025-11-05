Novo Nordisk: Χάνει κι άλλο έδαφος στην αγορά κατά της παχυσαρκίας

Η Novo Nordisk συνεχίζει να χάνει έδαφος στις αγορές φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας και διαβήτη, μεταδίδουν οι Financial Times.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναμένει πλέον ότι οι πωλήσεις της για το 2025 θα αυξηθούν μόλις 8-11% αντί για 8-14% που είχε προβλέψει προηγουμένως, ως συνέπεια των μειωμένων προσδοκιών για τις πωλήσεις των Ozempic και Wegovy. Παράλληλα η Novo Nordisk αναθεώρησε προς τα κάτω και τις προβλέψεις της για την αύξηση των λειτουργικών της κερδών σε 4-7%, αντί για 4-10% που είχε εκτιμήσει προηγουμένως.

Την ίδια στιγμή η αξία των μετοχών της δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας έχει υποχωρήσει κατά πάνω από 50% φέτος. Δεν προκαλεί συνεπώς έκπληξη το γεγονός ότι η Novo Nordisk κατέγραψε κέρδη 4,5 δανέζικων κορονών ανά μετοχή ($0,69), στο τρίτο τρίμηνο, όταν οι αναλυτές είχαν νωρίτερα προβλέψει ότι αυτά θα ανέρχονταν σε 5,15 δανέζικες κορόνες ($0,79).

Το ίδιο διάστημα, παρόλο που οι πωλήσεις της παρουσίασαν άνοδο κατά 15% σε ετήσια βάση φτάνοντας στις 75 δισ. δανέζικες κορόνες ($11,5 δισ.), παρέμειναν ελαφρώς κατώτερες των προσδοκιών για 77 δισ. δανέζικες κορόνες.

Υπενθυμίζεται ότι η Novo Nordisk αντιμετωπίζει πιέσεις σε πολλαπλά μέτωπα. Αφενός, έχει χάσει έδαφος στην κρίσιμη αγορά των ΗΠΑ έναντι του κύριου ανταγωνιστή της (Eli Lily), ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε πόλεμο προσφορών με την Pfizer για την εξαγορά της Metsera.

Εντούτοις ο νέος CEO της εταιρείας, Μάικ Ντούστνταρ, δήλωσε η αποτελεσματικότητα της εταιρείας έχει ήδη βελτιωθεί στο πλαίσιο εφαρμογής ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης που μεταξύ άλλων προβλέπει περικοπές 9.000 θέσεων εργασίας.

«Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε σε όλα τα μέτωπα, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταγωνιζόμαστε καλύτερα σε δυναμικές και ολοένα και πιο ανταγωνιστικές αγορές», είπε.