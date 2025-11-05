#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Πιέζουν τον Τραμπ οι αυτοκινητοβιομηχανίες για παράταση της USMCA

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, είναι κρίσιμη για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των οχημάτων στη Β. Αμερική, υποστηρίζουν.

ΗΠΑ: Πιέζουν τον Τραμπ οι αυτοκινητοβιομηχανίες για παράταση της USMCA

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 15:42

Μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως οι Tesla, Toyota και Ford, κάλεσαν την κυβέρνηση Τραμπ χθες, Τρίτη να παρατείνει την τριμερή συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού, και του Καναδά (USMCA), μεταδίδει το Reuters.

Μεταξύ των κολοσσών στον κλάδο του αυτοκινήτου, που απηύθυναν σχετικό αίτημα περιλαμβάνονται οι General Motors, Honda, Hyundai, Rivian, Mazda, Volkswagen και Stellantis.

Πιο αναλυτικά, η Hyundai υποστήριξε ότι η αβεβαιότητα σχετικά με την USMCA έχει παγώσει τις αποφάσεις για επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Η έγκαιρη επιβεβαίωση (από την κυβέρνηση Τραμπ) ότι η USMCA θα παραταθεί, θα οδηγούσε στο να ξεκλειδωθούν «πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια» για επενδύσεις στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρεία. Κάθε μήνα που αυτό δεν συμβαίνει, «επιβραδύνεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας» στην χώρα.

Η Honda προέτρεψε επίσης την κυβέρνηση Τραμπ να επιταχύνει τη διαδικασία για αναθεώρηση της συμφωνίας «και να λάβει "άμεσα" μέτρα για την εξομάλυνση του εμπορίου στις ΗΠΑ». 

Και η Tesla από την πλευρά της υποστήριξε ότι «για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ», οι τελευταίες θα πρέπει να στηρίξουν την USMCA. Παράλληλα συνέστησε στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας να υιοθετήσουν το βορειοαμερικάνικο πρότυπο φόρτισης στο εμπόριο ηλεκτρικών ελαφρών οχημάτων.

Η Stellantis ανακοίνωσε ότι τα οχήματα που κατασκευάζονται εκτός Βόρειας Αμερικής θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες προέλευσης των εξαρτημάτων ώστε να «αντικατοπτρίζουν ή να αντιστοιχούν αποτελεσματικά σε εκείνους που επιβάλλονται από την USMCA».

Η Toyota δήλωσε ότι «είναι ζωτικής σημασίας η USMCA να συνεχίσει να επιτρέπει το ελεύθερο διασυνοριακό εμπόριο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών» που συμμορφώνεται με το περιεχόμενο της εμπορικής συμφωνίας.

Τέλος σύμφωνα με την Ford μετά την εφαρμογή μιας αναθεωρημένης USMCA, όλοι οι δασμοί «θα πρέπει να ισχύουν μόνο για χώρες εκτός της Βόρειας Αμερικής για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της και η ανταγωνιστικότητα της βορειοαμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας».

