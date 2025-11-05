Data centers στο Διάστημα θα... εκτοξεύσει η Google

Η Google εκπονεί σχέδια για να... εκτοξεύσει κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα και ο πρώτος δοκιμαστικός εξοπλισμός της θα σταλεί σε τροχιά στις αρχές του 2027.

Οι επιστήμονες και οι μηχανικοί του τεχνολογικού κολοσσού πιστεύουν ότι πυκνές συσσωματώσεις 80 ηλιακών δορυφόρων θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε τροχιά 640 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης, εξοπλισμένοι με τους ισχυρούς επεξεργαστές που απαιτούνται για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τιμές της εκτόξευσης στο Διάστημα μειώνονται τόσο γρήγορα που μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030 το κόστος λειτουργίας ενός κέντρου δεδομένων στο Διάστημα θα μπορούσε να συγκρίνεται με το αντίστοιχο στη Γη, σύμφωνα με έρευνα της Google που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη.

Η χρήση δορυφόρων θα μπορούσε επίσης να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στους χερσαίους και υδάτινους πόρους που απαιτούνται για την ψύξη των υφιστάμενων data centres.

Μόλις τεθούν σε τροχιά, τα data centers θα τροφοδοτούνται από ηλιακούς συλλέκτες που θα είναι έως και οκτώ φορές πιο παραγωγικοί από τους αντίστοιχους στη Γη. Ωστόσο, η εκτόξευση ενός μόνο πυραύλου στο Διάστημα εκπέμπει εκατοντάδες τόνους CO2.

Ενστάσεις θα διατυπωθούν ενδεχομένως από αστρονόμους που ανησυχούν ότι ο αυξανόμενος αριθμός δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά είναι «σαν έντομα σε παρμπρίζ» που τους εμποδίζουν να εξερευνήσουν το σύμπαν, σημειώνει ο Guardian.

Τα κέντρα δεδομένων σε τροχιά, που προβλέπονται στο πλαίσιο του Project Suncatcher, θα μεταδίδουν τα αποτελέσματά τους μέσω οπτικών συνδέσμων, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούν φως ή δέσμες λέιζερ για τη μετάδοση πληροφοριών.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας προβλέπεται να δαπανήσουν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επίγεια κέντρα δεδομένων από την Ινδία έως το Τέξας και από το Λινκολνσάιρ έως τη Βραζιλία. Οι δαπάνες αυτές έχουν τροφοδοτήσει αυξανόμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα, εάν δεν βρεθεί καθαρή ενέργεια για την τροφοδότηση των εγκαταστάσεων.

«Στο μέλλον, το Διάστημα μπορεί να είναι το καλύτερο μέρος για την κλιμάκωση των υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Google.

Ο Έλον Μασκ, ο οποίος διευθύνει τον πάροχο δορυφορικού internet Starlink και το πρόγραμμα πυραύλων SpaceX, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι εταιρείες του θα αρχίσουν να αναπτύσσονται για να δημιουργήσουν κέντρα δεδομένων στο Διάστημα.

Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia θα εκτοξευθούν επίσης στο Διάστημα τις επόμενες μέρες, σε συνεργασία με τη startup Starcloud.

«Στο Διάστημα υπάρχει σχεδόν απεριόριστη, χαμηλού κόστους ανανεώσιμη ενέργεια», δήλωσε ο Philip Johnston, συνιδρυτής της νεοφυούς επιχείρησης. «Το μόνο κόστος για το περιβάλλον θα είναι κατά την εκτόξευση, και στη συνέχεια θα υπάρξει εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα κατά 10 φορές, στη διάρκεια ζωής του κέντρου δεδομένων, σε σύγκριση με την επίγεια τροφοδοσία του».

Η Google σχεδιάζει να εκτοξεύσει δύο πρωτότυπους δορυφόρους μέχρι τις αρχές του 2027, ενώ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς της αποτελούν «ένα πρώτο ορόσημο για την κλιμακούμενη διαστημική τεχνητή νοημοσύνη».