#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μακροπρόθεσμοι επενδυτές ξεφόρτωσαν 400.000 Bitcoin

Σε αντίθεση με το μπαράζ ρευστοποιήσεων που προκάλεσαν τη βουτιά του Οκτωβρίου, η τρέχουσα πτώση καθοδηγείται από έναν σταθερό ρυθμό πωλήσεων στην αγορά spot. «Έξοδος» $45 δισ. τον τελευταίο μήνα.

Μακροπρόθεσμοι επενδυτές ξεφόρτωσαν 400.000 Bitcoin

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 16:11

Το Bitcoin έχει εισέλθει εκ νέου σε πτωτική τροχιά, υποχωρώντας την Τρίτη κάτω από το όριο των 100.000 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο.

Η τιμή του κρυπτονομίσματος έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από το ιστορικό υψηλό που σημειώθηκε πριν από ένα μήνα.

Το Bitcoin ανέκαμψε κατά 1,7% το πρωί της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη, αν και ορισμένοι traders στοιχηματίζουν σε περαιτέρω πτώση.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, σε αντίθεση με τη βουτιά του Bitcoin τον Οκτώβριο, η τωρινή διόρθωση μπορεί να αντανακλά κάτι πιο διαρθρωτικό. Ειδικότερα, μακροχρόνιοι κάτοχοι Bitcoin έχουν πουλήσει περίπου 400.000 κρυπτονομίσματα τον τελευταίο μήνα, μια έξοδος αξίας περίπου 45 δισ. δολαρίων, η οποία έχει αφήσει την αγορά σε ανισορροπία, σύμφωνα με τον Μάρκους Τίλεν, επικεφαλής της 10x Research.

«Περισσότερα από 319.000 Bitcoin έχουν επανενεργοποιηθεί τον τελευταίο μήνα, κυρίως από νομίσματα που κρατούνταν για έξι έως δώδεκα μήνες -γεγονός που υποδηλώνει σημαντική κατοχύρωση κερδών από τα μέσα Ιουλίου», δήλωσε ο Βέλτε Λούντε, επικεφαλής έρευνας στην K33. «Αν και μέρος αυτής της δραστηριότητας οφείλεται σε εσωτερικές μεταφορές, μεγάλο ποσοστό αντικατοπτρίζει πραγματικές πωλήσεις», τόνισε. 

Σε αντίθεση με το μπαράζ ρευστοποιήσεων που προκάλεσαν τη βουτιά του Οκτωβρίου, η τρέχουσα πτώση καθοδηγείται από έναν σταθερό ρυθμό πωλήσεων στην αγορά spot, τονίζει το Bloomberg. Αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή μοτίβου σε σχέση με ό,τι είχαν συνηθίσει οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων τον τελευταίο καιρό, όπου οι ξαφνικές εκρήξεις μεταβλητότητας συνδέονταν κυρίως με ρευστοποιήσεις στις αγορές παραγώγων (futures).

Περίπου 2 δισ. δολάρια σε θέσεις κρυπτονομισμάτων ρευστοποιήθηκαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass -ποσό πολύ μικρό σε σύγκριση με τα 19 δισ. δολάρια ρευστοποιήσεων που καταγράφηκαν κατά την κατάρρευση του περασμένου μήνα. 

Σύμφωνα με τον Tίλεν, η αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ των μακροχρόνιων επενδυτών που ρευστοποιούν τα Bitcoin τους και των νέων αγοραστών αρχίζει να διαμορφώνει την πορεία της αγοράς -και όχι απλώς το επενδυτικό κλίμα.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Τίλεν είχε παρατηρήσει ότι οι λεγόμενες «μεγάλες φάλαινες» -δηλαδή οντότητες που κατέχουν από 1.000 έως 10.000 Bitcoin- είχαν αρχίσει να πωλούν μεγάλους όγκους, ακόμη και όταν θεσμικοί επενδυτές προσπαθούσαν να απορροφήσουν την προσφορά.

«Οι φάλαινες απλώς δεν αγοράζουν», πρόσθεσε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Bitcoin σε πτώση, χαμηλό δύο εβδομάδων

Η Visa παίζει δυνατά στην αγορά των stablecoins κατά τη Mizuho

Το παράδοξο στις πολιτικές απέναντι στα crypto

Bitcoin και Ether θα δέχεται ως εγγύηση η JP Morgan

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο