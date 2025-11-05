Μακροπρόθεσμοι επενδυτές ξεφόρτωσαν 400.000 Bitcoin

Το Bitcoin έχει εισέλθει εκ νέου σε πτωτική τροχιά, υποχωρώντας την Τρίτη κάτω από το όριο των 100.000 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο.

Η τιμή του κρυπτονομίσματος έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από το ιστορικό υψηλό που σημειώθηκε πριν από ένα μήνα.

Το Bitcoin ανέκαμψε κατά 1,7% το πρωί της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη, αν και ορισμένοι traders στοιχηματίζουν σε περαιτέρω πτώση.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, σε αντίθεση με τη βουτιά του Bitcoin τον Οκτώβριο, η τωρινή διόρθωση μπορεί να αντανακλά κάτι πιο διαρθρωτικό. Ειδικότερα, μακροχρόνιοι κάτοχοι Bitcoin έχουν πουλήσει περίπου 400.000 κρυπτονομίσματα τον τελευταίο μήνα, μια έξοδος αξίας περίπου 45 δισ. δολαρίων, η οποία έχει αφήσει την αγορά σε ανισορροπία, σύμφωνα με τον Μάρκους Τίλεν, επικεφαλής της 10x Research.

«Περισσότερα από 319.000 Bitcoin έχουν επανενεργοποιηθεί τον τελευταίο μήνα, κυρίως από νομίσματα που κρατούνταν για έξι έως δώδεκα μήνες -γεγονός που υποδηλώνει σημαντική κατοχύρωση κερδών από τα μέσα Ιουλίου», δήλωσε ο Βέλτε Λούντε, επικεφαλής έρευνας στην K33. «Αν και μέρος αυτής της δραστηριότητας οφείλεται σε εσωτερικές μεταφορές, μεγάλο ποσοστό αντικατοπτρίζει πραγματικές πωλήσεις», τόνισε.

Σε αντίθεση με το μπαράζ ρευστοποιήσεων που προκάλεσαν τη βουτιά του Οκτωβρίου, η τρέχουσα πτώση καθοδηγείται από έναν σταθερό ρυθμό πωλήσεων στην αγορά spot, τονίζει το Bloomberg. Αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή μοτίβου σε σχέση με ό,τι είχαν συνηθίσει οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων τον τελευταίο καιρό, όπου οι ξαφνικές εκρήξεις μεταβλητότητας συνδέονταν κυρίως με ρευστοποιήσεις στις αγορές παραγώγων (futures).

Περίπου 2 δισ. δολάρια σε θέσεις κρυπτονομισμάτων ρευστοποιήθηκαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass -ποσό πολύ μικρό σε σύγκριση με τα 19 δισ. δολάρια ρευστοποιήσεων που καταγράφηκαν κατά την κατάρρευση του περασμένου μήνα.

Σύμφωνα με τον Tίλεν, η αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ των μακροχρόνιων επενδυτών που ρευστοποιούν τα Bitcoin τους και των νέων αγοραστών αρχίζει να διαμορφώνει την πορεία της αγοράς -και όχι απλώς το επενδυτικό κλίμα.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Τίλεν είχε παρατηρήσει ότι οι λεγόμενες «μεγάλες φάλαινες» -δηλαδή οντότητες που κατέχουν από 1.000 έως 10.000 Bitcoin- είχαν αρχίσει να πωλούν μεγάλους όγκους, ακόμη και όταν θεσμικοί επενδυτές προσπαθούσαν να απορροφήσουν την προσφορά.

«Οι φάλαινες απλώς δεν αγοράζουν», πρόσθεσε.