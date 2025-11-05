McDonalds: Αυξημένες πωλήσεις και «ταξικές» διαφορές στα fast food

Τα κέρδη των McDonald's ήταν κατώτερα των προσδοκιών της Wall Street, αλλά τα εστιατόρια της εταιρείας στις ΗΠΑ ανέφεραν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση πωλήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Chris Kempczinski δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αποτελούν «απόδειξη της ικανότητάς μας να επιτυγχάνουμε βιώσιμη ανάπτυξη ακόμη και σε απαιτητικό περιβάλλον».

Για περισσότερο από ένα χρόνο, τα McDonald's, που θεωρούνταν εδώ και καιρό δείκτης για την οικονομική υγεία των καταναλωτών, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη μείωση των δαπανών στα εστιατόρια, ιδίως από τους πελάτες χαμηλού εισοδήματος. Η ύφεση συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε μια διχασμένη καταναλωτική βάση, καθώς η επισκεψιμότητα από καταναλωτές χαμηλότερου εισοδήματος μειώνεται με σχεδόν διψήφιο ποσοστό στο τρίτο τρίμηνο, τάση που διατηρείται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια», δήλωσε ο Kempczinski στην τηλεδιάσκεψη της εταιρείας. «Αντίθετα, η αύξηση της επισκεψιμότητας καταναλωτών υψηλότερου εισοδήματος παραμένει ισχυρή, σημειώνοντας σχεδόν διψήφια αύξηση στο τρίμηνο».

Η McDonald's προβλέπει ότι η πίεση στην οικονομική υγεία των καταναλωτών θα συνεχιστεί και το 2026.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανέρχονται σε 3,22 δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 3,33 δολάρια, ενώ τα έσοδα έφτασαν τα 7,08 δισ. δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 7,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 3%.

Ο γίγαντας των fast food ανακοίνωσε καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου ύψους 2,28 δισ. δολαρίων, αυξημένα από τα 2,26 δισεκατομμύρια δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ αντιμετώπισε υψηλότερο πραγματικό φορολογικό συντελεστή κατά τη διάρκεια του τριμήνου, γεγονός που επηρέασε τα κέρδη του.

Οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 3,6%, σε αντιστροφή της πτώσης 1,5% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, περίπου σύμφωνα με τις προσδοκίες της Wall Street, με καλύτερες επιδόσεις στις αγορές της Αυστραλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας, μεταδίδει το CNBC.