ΗΠΑ: Δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τη βάση Βάντερμπεργκ στην Καλιφόρνια και αφού διένυσε απόσταση 6.760 χιλιομέτρων κατέπεσε σε προκαθορισμένη τοποθεσία κοντά στις νήσους Μάρσαλ. Ενήμερη η Μόσχα.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 19:42

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σήμερα σε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM), λίγες ημέρες μετά την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ο πύραυλος Minuteman III εκτοξεύτηκε από τη βάση Βάντερμπεργκ στην Καλιφόρνια και αφού διένυσε απόσταση 6.760 χιλιομέτρων, κατέπεσε σε προκαθορισμένη τοποθεσία κοντά στις νήσους Μάρσαλ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Ο Minuteman III, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, θεωρείται "κλειδί" για το στρατηγικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Έχει βεληνεκές σχεδόν 10.000 χιλιομέτρων και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 24.000 χλμ/ώρα.

Η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τη Μόσχα σχετικά με την πυραυλική δοκιμή, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

