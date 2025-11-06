ΗΠΑ: Ρεκόρ 22 ετών στις απολύσεις τον Οκτώβριο

Περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας για οποιονδήποτε Οκτώβριο εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες ανακοίνωσαν οι αμερικανικές εταιρείες, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις βιομηχανίες και η μείωση του κόστους επιταχύνεται, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Challenger, Gray & Christmas που επικαλείται το Bloomberg.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν 153.074 περικοπές θέσεων εργασίας τον περασμένο μήνα, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, με αιχμή στους τομείς τεχνολογίας και αποθήκευσης. Πρόκειται για τις περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας για οποιονδήποτε Οκτώβριο από το 2003, όταν η έλευση των κινητών τηλεφώνων ήταν εξίσου ανατρεπτική, δήλωσε ο Άντι Τσάλεντζερ, επικεφαλής εσόδων της εταιρείας.

«Ορισμένοι κλάδοι διορθώνουν την κατάστασή τους μετά την άνθηση των προσλήψεων λόγω πανδημίας, αλλά αυτό συμβαίνει καθώς η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, η μείωση των καταναλωτικών και εταιρικών δαπανών και το αυξανόμενο κόστος οδηγούν σε αυστηροποίηση των μέτρων και πάγωμα των προσλήψεων», ανέφερε. «Όσοι απολύονται τώρα δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν γρήγορα νέες δουλειές, κάτι που θα μπορούσε να χαλαρώσει περαιτέρω την αγορά εργασίας».

Οι περικοπές θέσεων εργασίας από την αρχή του έτους έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, ο μεγαλύτερος αριθμός από την πανδημία. Την ίδια περίοδο, οι εργοδότες στις ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τα λιγότερα σχέδια προσλήψεων από το 2011. Τα εποχικά σχέδια προσλήψεων έως τον Οκτώβριο είναι τα χαμηλότερα από το 2012, όταν η Challenger άρχισε να τα παρακολουθεί.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Target Corp. ανακοίνωσε σχέδια για κατάργηση 1.800 θέσεων εργασίας, περίπου το 8% των εταιρικών θέσεων εργασίας, στην πρώτη μεγάλη αναδιάρθρωσή της εδώ και χρόνια. Η Amazon δήλωσε ότι θα περικόψει 14.000 εταιρικές θέσεις εργασίας -μετά από προειδοποίηση του διευθύνοντος συμβούλου της ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα συρρικνώσει το εργατικό δυναμικό της εταιρείας-, ενώ η Paramount Skydance απέλυσε 1.000 εργαζόμενους. Άλλες εταιρείες που περικόπτουν εταιρικές θέσεις εργασίας είναι οι Starbucks, Delta Air Lines, CarMax, Rivian Automotive και Molson Coors Beverage, η οποία μείωσε περίπου το 9% του μισθωτού εργατικού δυναμικού της.

Οι λόγοι ποικίλλουν. Η United Parcel Service δήλωσε ότι έχει μειώσει το λειτουργικό της εργατικό δυναμικό -το οποίο περιλαμβάνει οδηγούς διανομών και χειριστές δεμάτων- κατά 34.000 άτομα, περίπου 70% περισσότερο απ' ό,τι είχε προβλέψει νωρίτερα. Η εταιρεία διαχείρισης δεμάτων επικαλέστηκε την αυξημένη χρήση αυτοματισμού, η οποία έχει ωθήσει την παραγωγικότητα.

Άλλοι επικεντρώνονται στη μείωση του φαινομένου υπερβολικών προσλήψεων, που προκλήθηκε από την πανδημία, καθώς και στην προστασία των περιθωρίων κέρδους από το πρόσθετο κόστος των δασμών. Ενώ πολλοί ανέμεναν ότι οι αυξημένοι δασμοί θα οδηγούσαν σε αύξηση των τιμών, πολλοί εργοδότες έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις των τιμών και αντ' αυτού επέλεξαν να μειώσουν το κόστος από την εργασία και άλλα μέρη των επιχειρήσεών τους.

Οι αυξανόμενες ανακοινώσεις για περικοπές θέσεων εργασίας κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν ανησυχίες σχετικά με την υγεία της αγοράς εργασίας, ακριβώς τη στιγμή που οι άνεργοι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν περιβάλλον μειωμένων προσλήψεων. Τα στοιχεία θα μπορούσαν να θεωρηθούν αντίθετα με τον πρόσφατο χαρακτηρισμό του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ ότι επικρατεί απλώς μια «πολύ σταδιακή ψύξη» στην αγορά εργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Τζέιμι Ντάιμον συμφώνησε με την άποψη του Πάουελ. Είπε ότι ο αριθμός των εργαζομένων στη μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα πιθανότατα θα παραμείνει σταθερός ή θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει την τεχνητή νοημοσύνη, αρκεί να «κάνουμε καλή δουλειά». Ο Ντάιμον δήλωσε ότι η τράπεζα θα ανακατανείμει τους εργαζόμενους των οποίων οι θέσεις εργασίας επηρεάστηκαν από την τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τον ανθρώπινο φόρτο εργασίας σε πολλές θέσεις, αλλά και «θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN.

Οι μισθοδοσίες σε αμερικανικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά 42.000 τον Οκτώβριο, μετά από δύο συνεχόμενους μήνες μείωσης, σηματοδοτώντας κάποια σταθεροποίηση, ενώ παράλληλα αντανακλούν μια γενική εξασθένηση της ζήτησης εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία της ADP Research.