Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν

Οι ΔΤΥ ανέφεραν ότι «συμφωνούν» με την πρόταση για «ανθρωπιστική εκεχειρία» και ότι είναι ανοιχτές σε περαιτέρω συζητήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 23:02

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του Σουδάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι συμφώνησαν με την πρόταση των ΗΠΑ και των αραβικών χωρών (της λεγόμενης «τετραμερούς» - ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος).

Οι ΔΤΥ ανέφεραν ότι «συμφωνούν» με την πρόταση για «ανθρωπιστική εκεχειρία» και ότι είναι ανοιχτές σε περαιτέρω συζητήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι «καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες» και να προστατευθούν οι άμαχοι.

Τόσο οι ΔΤΥ όσο και ο στρατός του Σουδάν έχουν συμφωνήσει σε διάφορες προτάσεις εκεχειρίας κατά τα δυόμισι χρόνια του πολέμου, αλλά καμία δεν προχώρησε. Οι ΔΤΥ κατέλαβαν πριν από περίπου δέκα ημέρες τη μεγάλη πόλη Αλ Φάσερ του Νταρφούρ, την οποία πολιορκούσαν εδώ και πολλούς μήνες.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας και Άμυνας της αναγνωρισμένης κυβέρνησης του Σουδάν, χωρίς όμως να λάβει κάποια οριστική απόφαση επί της πρότασης της τετραμερούς. Σημαίνοντα στελέχη του στρατού και οι σύμμαχοί τους είχαν εκφράσει διαφωνίες.

Με βάση την πρόταση, θα κηρυχθεί τρίμηνη κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους και θα ακολουθήσει μόνιμη εκεχειρία στο Σουδάν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

