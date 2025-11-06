ΗΠΑ: Παύει η ποινική δίωξη σε βάρος της Boeing

Ομοσπονδιακός δικαστής του Τέξας, που είχε αναλάβει το ποινικό μέρος της υπόθεσης εναντίον της αμερικανικής αεροναυπηγικής εταιρείας Boeing για τα αεροπορικά δυστυχήματα του 2018 και του 2019, διέταξε να παύσει η δίωξη, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η απόφαση απορρέει από τη συμφωνία στην οποία κατέληξε τον περασμένο Μάιο η Boeing με την αμερικανική κυβέρνηση ώστε να παύσουν οι διώξεις για τα αεροπορικά δυστυχήματα των αεροσκαφών 737 MAX 8, στα οποία έχασαν τη ζωή τους συνολικά 346 άνθρωποι. Η απόφαση (η αποκαλούμενη NPA ή «συμφωνία μη δίωξης») ανακοινώθηκε ενώ είχε οριστεί η δίκη για τις 23 Ιουνίου, στο Φορτ Γουόρθ, ενώπιον του δικαστή Ριντ Ο’Κόνορ.

Ενδεχόμενη καταδίκη της Boeing θα έθετε σε κίνδυνο τη δυνατότητά της να υπογράφει συμβάσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, έναν από τους κυριότερους πελάτες της σε ό,τι αφορά τον αεροδιαστημικό και τον αμυντικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Boeing παραδέχεται ότι επιδίωξε «να παρακωλύσει» το έργο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA). Θα αποδεσμεύσει επίσης 1,1 δισ. δολάρια και τα 444,5 εκατομμύρια απ' αυτά θα πάνε στο ταμείο για την αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων. Θα καταβάλει πρόστιμο ύψους 244 εκατομμυρίων και θα επενδύσει 455 εκατομμύρια για την ενίσχυση των εσωτερικών προγραμμάτων ασφαλείας, ποιότητας και συμμόρφωσής της με τους κανονισμούς.

Η υπόθεση αφορούσε τα αεροπορικά δυστυχήματα της εταιρείας Lion Air, τον Οκτώβριο του 2018, και της εταιρείας Ethiopian Airlines, τον Μάρτιο του 2019. Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορούσε την Boeing ότι δεν ενημέρωσε τη FAA για τις τεχνικές πλευρές του λογισμικού ελέγχου πτήσης MCAS. Η Boeing είχε αποδεχτεί εδώ και χρόνια την ευθύνη της.

Δεκάδες αγωγές ιδιωτών είχαν κατατεθεί στις ΗΠΑ και τις χειρίζονταν δύο ομοσπονδιακοί δικαστές, στο Σικάγο και το Άρλιγκτον. Σύμφωνα με την Boeing, το 90% απ' αυτές τις αγωγές επιλύθηκαν εξωδικαστικά, με την καταβολή «πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η πρώτη δίκη σε αστικό δικαστήριο, που αφορά ένα θύμα της συντριβής της Ethiopian Airlines, ξεκίνησε τη Δευτέρα.

