Επανέρχεται με ενισχυμένη προσφορά για τη Metsera η Novo Nordisk

Η Novo Nordisk αύξησε για άλλη μια φορά την προσφορά της για τη Metsera Inc., σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, καθώς κλιμακώνεται η μάχη με την Pfizer για την εξαγορά της startup που δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Η δανική φαρμακευτική εταιρεία απαντά στην αύξηση της προσφοράς της Pfizer για τη Metsera χθες στα 86,20 δολάρια ανά μετοχή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Pfizer έχει θέσει προθεσμία στην προσφορά της, δήλωσε ένα από τα άτομα, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

Η μάχη των προσφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγες μέρες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η απόφαση της Metsera πιθανότατα θα εξαρτηθεί από το ποιο μέρος μπορεί να πληρώσει περισσότερα.

Η μετοχή της Metsera διαπραγματεύεται περίπου 12% υψηλότερα στη Νέα Υόρκη, δίνοντας στην εταιρεία χρηματιστηριακή αξία περίπου 8,4 δισ. δολαρίων.

Η Pfizer τον Σεπτέμβριο συμφώνησε να αγοράσει τη Metsera έναντι 4,9 δισ. δολ., προτού η Novo σοκάρει τη Wall Street με υψηλότερη προσφορά για την εταιρεία, τον επόμενο μήνα. Τόσο η Pfizer όσο και η Novo υπέβαλαν στη συνέχεια αυξημένη προσφορά.

Δικαστής απέρριψε την Τετάρτη το αίτημα της Pfizer να μπλοκάρει προσωρινά την προσφορά της Novo. Η Pfizer είχε υποστηρίξει ότι η προσφορά της δανικής εταιρείας παραβίαζε τους όρους της αρχικής συμφωνίας.

Η μάχη για τη Metsera οξύνεται μετά τα πισωγυρίσματα τόσο της Novo όσο και της Pfizer στην αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία, η οποία αναμένεται να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Η Eli Lilly έχει αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι της Novo, λέγοντας σε πρόσφατη παρουσίαση κερδών ότι πλέον κατέχει περίπου το 58% της αγοράς για νέα φάρμακα απώλειας βάρους που χρησιμοποιούν τεχνολογία GLP-1.

Σήμερα Πέμπτη, οι Eli Lilly και Novo εξασφάλισαν συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ για μείωση των τιμών των επιτυχημένων φαρμάκων τους για την απώλεια βάρους, με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των δασμών και την ευρύτερη πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα περίθαλψης Medicare.