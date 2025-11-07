Πρώτος τρισεκατομμυριούχος CEO στην Ιστορία ο Ελον Μασκ

Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν πακέτο αποζημίωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελον Μασκ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε ηγέτη εταιρείας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, πάνω από το 75% των ψήφων ήταν υπέρ του πρωτοφανούς σχεδίου αμοιβών, ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη στην ετήσια συνέλευσή της.

Το αποτέλεσμα ολοκληρώνει μια εβδομάδα καμπάνιας από το διοικητικό συμβούλιο της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων, τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του και εξέχοντες ιδιώτες επενδυτές για την εξασφάλιση υποστήριξης.

Η συμφωνία αμοιβής ανοίγει τον δρόμο για τον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος και να επεκτείνει το μερίδιό του στην Tesla σε 25% ή περισσότερο κατά την επόμενη δεκαετία, από 12% που κατέχει σήμερα.

Για να πάρει την πλήρη αποζημίωση, θα πρέπει να επιτύχει τους στόχους για σημαντική επέκταση της αγοραίας αξίας της Tesla, να αναζωογονήσει την υποβαθμισμένη αυτοκινητοβιομηχανία της και να ξεκινήσει τις προσπάθειες για τα νεοσύστατα ρομποταξί και τα ρομπότ Optimus.

«Δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο για την Tesla, είναι ένα νέο βιβλίο», δήλωσε ο Μασκ στη γενική συνέλευση των μετόχων, φορώντας ένα μαύρο μπουφάν Tesla καθώς περπατούσε στη σκηνή μπροστά σε ένα ενθουσιώδες πλήθος. «Και αυτό το νέο βιβλίο αυξάνει μαζικά την παραγωγή οχημάτων και επιταχύνει την παραγωγή του Optimus πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο έχει επιταχυνθεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Τα ορόσημα της Tesla για τον Ελον Μασκ Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla πρέπει να επιτύχει τόσο την κεφαλαιοποίηση όσο και τον λειτουργικό στόχο

Πηγή: Tesla proxy filing