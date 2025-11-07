#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σεούλ: Βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα

Η εξέλιξη αυτή έρχεται οκτώ ημέρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε νοτιοκορεατικό σχέδιο για τη ναυπήγηση υποβρυχίου με πυρηνική πρόωση.

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 09:14

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον έναν «βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου», ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, οκτώ ημέρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε νοτιοκορεατικό σχέδιο για τη ναυπήγηση υποβρυχίου με πυρηνική πρόωση.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας», ανέφερε το γενικό επιτελείο στη Σεούλ, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή την οποία το Τόκιο αποκαλεί Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νότια Κορέα, τόνισε μέσω Truth Social ότι το υποβρύχιο που θα αποκτήσει η Νότια Κορέα θα κατασκευαστεί στα «ναυπηγεία στη Φιλαδέλφεια», με άλλα λόγια στη δική του χώρα.

Η τεχνολογία των αμερικανικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων συγκαταλέγεται στα πιο αυστηρά φυλασσόμενα στρατιωτικά μυστικά τους.

Σε σύγκριση με υποβρύχια που κινούνται χάρη σε κινητήρες ντίζελ και μπαταρίες, αυτά που διαθέτουν πυρηνική πρόωση μπορούν να επιχειρούν για πολύ πιο μακρά χρονικά διαστήματα.

Αναλυτές σχολιάζουν ότι η ανάπτυξη πυρηνοκίνητου υποβρυχίου σηματοδοτεί σημαντικό άλμα εμπρός για τον ναυπηγικό και στρατιωτικό τομέα της Νότιας Κορέας, η οποία θα ενταχθεί στο πολύ ολιγομελές κλαμπ των χωρών που διαθέτουν τέτοια σκάφη.

Η Σεούλ ανέφερε πως χρειάζεται την έγκριση της Ουάσιγκτον, καθώς η χρήση των πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή αυτού του τύπου υποβρυχίων κατά κανόνα είναι στρατιωτική.

Μετά την αποτυχία το 2019 της συνόδου του Βρειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν και του Ντόναλντ Τραμπ, η Πιονγιάνγκ κατέστησε σαφές πως δεν θα απεμπολήσει ποτέ το πυρηνικό της οπλοστάσιο, ότι πλέον έχει γίνει «αμετάκλητα» πυρηνική δύναμη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

