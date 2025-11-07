#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για τα κέρδη η Honda

Οι ελλείψεις σε τσιπ και η πτώση της ζήτησης για τα οχήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ασία οδήγησαν την Honda να μειώσει και τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις.

Αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για τα κέρδη η Honda

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 15:49

Η Honda Motor Co. αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη, εν μέσω της κρίσης εφοδιασμού ημιαγωγών που πλήττει την παραγωγή οχημάτων, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει πλέον ότι τα λειτουργικά της κέρδη θα ανέλθουν σε ¥550 δισ. ($3,6 δισ.) το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026, αντί για ¥700 δισ. ($4,6 δισ.) που περίμενε αρχικά.

Παράλληλα οι ελλείψεις σε τσιπ και η πτώση της ζήτησης στην Ασία οδήγησαν την Honda να αναθεωρήσει προς τα κάτω, και τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις. Πλέον αναμένει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο θα πωλήσει 3,34 εκατ. οχήματα όταν αρχικά είχε προβλέψει ότι ο αριθμός αυτός θα ανερχόταν σε, 3,62 εκατ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είχε ανακοινώσει ότι περιόρισε ή ανέστειλε την παραγωγή σε ορισμένα από τα εργοστάσιά της στη Βόρεια Αμερική, αφού το Πεκίνο απαγόρευσε τις εξαγωγές τσιπ της Nexperia η οποία εδρεύει στην Ολλανδία αλλά ανήκει σε κινεζική εταιρεία.

Πέρα από την κρίση των τσιπ, η Honda έκρουσε το καμπανάκι για την επιβραδυνόμενη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων της. Στο πλαίσιο αυτό εκτίμησε ότι το ποσοστό των EV στις παγκόσμιες πωλήσεις της θα πέσει στο 20% το 2030, κόντρα στον αρχικό της στόχο για 30%.

Παράλληλα, η εταιρεία επεσήμανε ότι οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχουν επίσης βλάψει τις οικονομικές της προοπτικές.

Τέλος η αυτοκινητοβιομηχανία έκανε μνεία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα, όπου χάνουν έδαφος από τους εγχώριους ανταγωνιστές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Toyota «γκρεμίζεται» μετά τις απογοητευτικές προβλέψεις

Kia: Πλήγμα $842 εκατ. λόγω δασμών στο τρίτο τρίμηνο

Ομιλος Audi: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για τα κέρδη φέτος

Η Volkswagen προειδοποιεί για χτύπημα €5 δισ. από τους δασμούς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο