Αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για τα κέρδη η Honda

Η Honda Motor Co. αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη, εν μέσω της κρίσης εφοδιασμού ημιαγωγών που πλήττει την παραγωγή οχημάτων, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει πλέον ότι τα λειτουργικά της κέρδη θα ανέλθουν σε ¥550 δισ. ($3,6 δισ.) το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026, αντί για ¥700 δισ. ($4,6 δισ.) που περίμενε αρχικά.

Παράλληλα οι ελλείψεις σε τσιπ και η πτώση της ζήτησης στην Ασία οδήγησαν την Honda να αναθεωρήσει προς τα κάτω, και τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις. Πλέον αναμένει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο θα πωλήσει 3,34 εκατ. οχήματα όταν αρχικά είχε προβλέψει ότι ο αριθμός αυτός θα ανερχόταν σε, 3,62 εκατ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είχε ανακοινώσει ότι περιόρισε ή ανέστειλε την παραγωγή σε ορισμένα από τα εργοστάσιά της στη Βόρεια Αμερική, αφού το Πεκίνο απαγόρευσε τις εξαγωγές τσιπ της Nexperia η οποία εδρεύει στην Ολλανδία αλλά ανήκει σε κινεζική εταιρεία.

Πέρα από την κρίση των τσιπ, η Honda έκρουσε το καμπανάκι για την επιβραδυνόμενη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων της. Στο πλαίσιο αυτό εκτίμησε ότι το ποσοστό των EV στις παγκόσμιες πωλήσεις της θα πέσει στο 20% το 2030, κόντρα στον αρχικό της στόχο για 30%.

Παράλληλα, η εταιρεία επεσήμανε ότι οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχουν επίσης βλάψει τις οικονομικές της προοπτικές.

Τέλος η αυτοκινητοβιομηχανία έκανε μνεία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα, όπου χάνουν έδαφος από τους εγχώριους ανταγωνιστές.