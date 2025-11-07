Πτώση 10% για τη μετοχή της IAG μετά τα αδύναμα κέρδη

H μητρική της British Airways, IAG, ενημέρωσε ότι όλες οι σημαντικές διαδρομές της στη Βόρεια Αμερική κατέγραψαν αδυναμία το τρίτο τρίμηνο, επιβαρύνοντας τα κέρδη τα οποία δεν ήταν σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις και οδήγησαν τη μετοχή της στην πιο μεγάλη πτώση από τον Απρίλιο.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους 9,33 δισ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για €9,43 δισ.

Η IAG είδε τα έσοδα ανά μονάδα στη Βόρεια Αμερική να υποχωρούν κατά 7,1%, κάτι που εν μέρει οφείλεται στις επιπτώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς και σε αυτό που αποκάλεσε «ορισμένη αδυναμία» σε αυτόν τον τομέα.

Η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύει περίπου το 30% της χωρητικότητας της αεροπορικής, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε αδυναμία έχει μεγαλύτερη επίπτωση.

Οι αεροπορικές στην Ευρώπη έχουν προειδοποιήσει εδώ και μήνες ότι η επιβατική ζήτηση για τις ΗΠΑ είναι πιο συγκεκριμένη, λόγω των πιο αυστηρών διαδικασιών μετανάστευσης που αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες.

Η μετοχή της IAG υποχωρεί 10%, ενώ μέχρι χθες είχαν κάνει άλμα 37% και ήταν μεταξύ των δέκα πιο αποδοτικών στον δείκτη αεροπορικών του Bloomberg.

Τα λειτουργικά κέρδη ήταν 2,05 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη υποχώρησαν 2,3%, στο €1,4 δισ. ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Η IAG ανακοίνωσε επίσης προσωρινό μέρισμα ύψους 0,048 ανά μετοχή.