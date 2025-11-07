#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πτώση 10% για τη μετοχή της IAG μετά τα αδύναμα κέρδη

Η μητρική της British Airways είδε τα έσοδα ανά μονάδα στη Βόρεια Αμερική να μειώνονται 7,1%, πλήττοντας τα συνολικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και οδηγώντας τη μετοχή της στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Απρίλιο.

Πτώση 10% για τη μετοχή της IAG μετά τα αδύναμα κέρδη

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 11:23

H μητρική της British Airways, IAG, ενημέρωσε ότι όλες οι σημαντικές διαδρομές της στη Βόρεια Αμερική κατέγραψαν αδυναμία το τρίτο τρίμηνο, επιβαρύνοντας τα κέρδη τα οποία δεν ήταν σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις και οδήγησαν τη μετοχή της στην πιο μεγάλη πτώση από τον Απρίλιο.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους 9,33 δισ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για €9,43 δισ.

Η IAG είδε τα έσοδα ανά μονάδα στη Βόρεια Αμερική να υποχωρούν κατά 7,1%, κάτι που εν μέρει οφείλεται στις επιπτώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς και σε αυτό που αποκάλεσε «ορισμένη αδυναμία» σε αυτόν τον τομέα.

Η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύει περίπου το 30% της χωρητικότητας της αεροπορικής, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε αδυναμία έχει μεγαλύτερη επίπτωση.

Οι αεροπορικές στην Ευρώπη έχουν προειδοποιήσει εδώ και μήνες ότι η επιβατική ζήτηση για τις ΗΠΑ είναι πιο συγκεκριμένη, λόγω των πιο αυστηρών διαδικασιών μετανάστευσης που αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες.

Η μετοχή της IAG υποχωρεί 10%, ενώ μέχρι χθες είχαν κάνει άλμα 37% και ήταν μεταξύ των δέκα πιο αποδοτικών στον δείκτη αεροπορικών του Bloomberg.

Τα λειτουργικά κέρδη ήταν 2,05 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη υποχώρησαν 2,3%, στο €1,4 δισ. ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Η IAG ανακοίνωσε επίσης προσωρινό μέρισμα ύψους 0,048 ανά μετοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η SKY express βραβεύτηκε ως η «Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς» στην Ευρώπη από τη ERA

«Ξεσκονίζει» τη συγχώνευση Getty-Shutterstock το Λονδίνο

Χάος από το shutdown στις ΗΠΑ: 4.000 πτήσεις λιγότερες τη μέρα

Τι αλλάζει στο πρόγραμμα Miles+Bonus της Aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο