Γερμανία: «Ακόμη και τώρα» θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ η Ρωσία

Η Μόσχα «ήδη δοκιμάζει» την άμυνα της Ευρώπης. «Πρέπει να προετοιμαστούμε για την πιθανότητα μιας επίθεσης εναντίον μας, είτε μας αρέσει, είτε όχι» δήλωσε ο επικεφαλής της επιχειρησιακής διοίκησης στρατού αντιστράτηγος Αλεξάντερ Σόλφρανκ.

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 16:04

Ο επικεφαλής της επιχειρησιακής διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Αλεξάντερ Σόλφρανκ, προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε πιθανόν εξαπολύσει «σύντομα», μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ, εάν συνεχίσει να επανεξοπλίζεται ανεξέλεγκτα, μεταδίδει το Politico.

Στο ετήσιο συνέδριο της Bundeswehr στο Βερολίνο, ο Σόλφρανκ δήλωσε, ότι η Μόσχα, εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρές στρατιωτικές προοπτικές, παρά τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει, όπως είπε, ότι «ακόμη και σήμερα» θα μπορούσε να εξαπολύσει μια επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ, αν και πιο περιορισμένης κλίμακας.

Παράλληλα ο Γερμανός αντιστράτηγος προειδοποίησε ότι το Κρεμλίνο ενισχύει τις χερσαίες δυνάμεις, το πυροβολικό και τα αποθέματα του σε drones, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να επεκτείνει τον αριθμό των εν ενεργεία στρατιωτών του στο 1,5 εκατομμύριο.

«Μετά το τέλος του πολέμου, και εάν η Μόσχα συνεχίζει να επανεξοπλίζεται ανεξέλεγκτα, μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να καταστεί δυνατή — και σύντομα», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για την πιθανότητα μιας ρωσικής επίθεσης, είτε μας αρέσει είτε όχι. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο».

Ο επικεφαλής της Επιχειρησιακής Διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποίησε επίσης την αύξηση των υβριδικών επιθέσεων και δολιοφθορών τόσο εναντίον της Γερμανίας όσο και κατά άλλων γειτονικών χωρών, ως απόδειξη ότι η Μόσχα ήδη δοκιμάζει την άμυνα της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Γερμανίας», ένα νέο αμυντικό σχέδιο ευθυγραμμισμένο με τη φιλοσοφία του ΝΑΤΟ. Η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έως και 800.000 συμμαχικά στρατεύματα θα μπορούσαν, μέσω Γερμανίας, να μετακινηθούν στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ εντός 180 ημερών, για να την ενισχύσουν σε περίπτωση που απειληθεί με πόλεμο.

Παρ'όλα αυτά ο Σόλφρανκ διευκρίνισε ότι το σχέδιο αυτό δεν είναι πολεμικό αλλά αποτρεπτικό, και βασίζεται στην πρόληψη ενός πολέμου. «Η αποτροπή λειτουργεί μόνο εάν είναι αξιόπιστη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, ώστε να μην χρειαστεί να πολεμήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

