Η ΕΕ κάνει πίσω στον νόμο για το A.I. υπό την πίεση των ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την αναστολή ορισμένων τμημάτων της εμβληματικής νομοθεσίας της για την τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω έντονων πιέσεων από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να μετριάσουν ορισμένα σημεία του κανονιστικού πλαισίου για την ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ πέρυσι, στο πλαίσιο μιας απόφασης για το λεγόμενο «πακέτο απλοποίησης» στις 19 Νοεμβρίου.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της Ε.Ε. να καταστήσει το μπλοκ πιο ανταγωνιστικό έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας.

Το σχέδιο πρότασης έρχεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με το πόσο επιθετικά θα πρέπει να εφαρμόσει τους ψηφιακούς κανόνες το μπλοκ, δεδομένης της έντονης αντίδρασης των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, που απολαμβάνουν τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ένωση έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις από την αμερικανική κυβέρνηση, τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αλλά και ευρωπαϊκές ομάδες σχετικά με τον Νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο οποίος θεωρείται το αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο στον κόσμο για την ανάπτυξη της ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας.

Οι φόβοι ότι μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή της παροχής πληροφοριών ή όπλων προς την Ουκρανία ή να προκαλέσει έναν διατλαντικό εμπορικό πόλεμο, οδήγησαν τις Βρυξέλλες στη σύναψη προσωρινής εμπορικής συμφωνίας τον Αύγουστο. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. παραμένουν προσεκτικοί, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα από τον Λευκό Οίκο.

Η Ε.Ε. είχε «συνομιλίες» με την κυβέρνηση Τραμπ για προσαρμογές στον Νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες ψηφιακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας απλοποίησης, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στους Financial Times.

Αν και η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2024, πολλές από τις διατάξεις της θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια. Το κύριο σώμα των διατάξεων για τα συστήματα υψηλού κινδύνου, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν «σοβαρό κίνδυνο» για την υγεία, την ασφάλεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2026.

Στο σχέδιο πρότασης, το οποίο είδαν οι Financial Times, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει στις εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες για τις χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης υψηλότερου κινδύνου μια «περίοδο χάριτος» ενός έτους. Το σχέδιο παραμένει αντικείμενο ανεπίσημων συζητήσεων εντός της Επιτροπής και με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ενδέχεται να αλλάξει πριν από την υιοθέτησή του στις 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αφού η Επιτροπή παρουσιάσει την πρότασή της, αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι πάροχοι συστημάτων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ήδη διαθέσει τα συστήματά τους στην αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής, θα μπορούσαν έτσι να επωφεληθούν από μια αναστολή ενός έτους στην εφαρμογή των νόμων, «ώστε να έχουν επαρκή χρόνο να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους χωρίς να διαταραχθεί η αγορά».

Οι Βρυξέλλες προτείνουν επίσης την αναβολή της επιβολής προστίμων για παραβάσεις των νέων κανόνων διαφάνειας στην τεχνητή νοημοσύνη έως τον Αύγουστο του 2027, «ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους παρόχους και τους χρήστες συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης να εφαρμόσουν τις σχετικές υποχρεώσεις».