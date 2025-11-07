Ιστορική πτώση για τη μετοχή της Microsoft

Η Microsoft οδεύει προς τo μακρύτερο σερί ημερήσιων απωλειών της τελευταίας δεκαετίας, καθώς η αυξανόμενη επιφυλακτικότητα γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να πιέζει τις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών.

Η μετοχή έχει υποχωρήσει έως και 0,8% την Παρασκευή, και εάν κλείσει σε αρνητικό έδαφος θα πρόκειται για τη μακρύτερη βουτιά από τον Νοέμβριο του 2011, όταν είχε υποχωρήσει για εννιά διαδοχικές συνεδριάσεις.

Μέσα σε αυτό το οκταήμερο διάστημα, η μετοχή έχει διολισθήσει 8,6%, διαγράφοντας σχεδόν 350 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της. Η μετοχή δεν έχει κλείσει σε θετικό έδαφος από τότε που δημοσίευσε τα τριμηνιαία αποτελέσματά της στα τέλη Οκτωβρίου.

Παρότι τα αποτελέσματα περιλάμβαναν αρκετά θετικά στοιχεία, όπως υψηλότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στην υπηρεσία cloud Azure, η Wall Street γίνεται ολοένα και πιο επιφυλακτική για τα τεράστια ποσά που δαπανούν οι εταιρείες για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Microsoft δαπάνησε 34,9 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες το τρίμηνο, και η εταιρεία ανέφερε ότι οι δαπάνες θα αυξηθούν ξανά στο τρέχον οικονομικό τρίμηνο.

Η πτώση αντικατοπτρίζει την αλλαγή κλίματος για τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες ήταν αυτές που είχαν δώσει ώθηση στην αγορά φέτος.

Ο δείκτης Nasdaq και ο δείκτης Bloomberg Magnificent 7 Total Return υποχωρούν περίπου 4% αυτήν την εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους από τον Απρίλιο.