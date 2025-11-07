#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τραμπ: Πιθανή εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

«Είναι πολύ δύσκολο για τον Όρμπαν να πάρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στον Λευκό Οίκο ο Ούγγρος πρωθυπουργός. «Να τον σέβεται η ΕΕ».

Τραμπ: Πιθανή εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 20:38

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει την πιθανότητα να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις αμερικανικές κυρώσεις για την αγορά ρωσικών υδρογονανθράκων, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

«Το εξετάζουμε επειδή είναι πολύ δύσκολο γι' αυτόν (σ.σ. τον Όρμπαν) να πάρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Όπως ξέρετε, (η Ουγγαρία) δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εξάρτηση της Βουδαπέστης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές.

«Η ΕΕ να σέβεται την Ουγγαρία»

Ο Τραμπ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να σέβεται» την Ουγγαρία και τον Όρμπαν, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στη χώρα του με αφορμή τη στάση της απέναντι στο μεταναστευτικό.

«Θα έπρεπε να σέβονται την Ουγγαρία και αυτόν τον ηγέτη, πάρα, πάρα πολύ, επειδή είχε δίκιο στο μεταναστευτικό», είπε ο Τραμπ. «Δείτε τι συνέβη στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, έχουν ανθρώπους που κατακλύζουν την Ευρώπη, από παντού, κι αυτό τη βλάπτει» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η συνάντηση με τον Όρμπαν θα επικεντρωθεί στο θέμα της συνεργασίας των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, στο εμπόριο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τον Ούγγρο πρωθυπουργό συναντά σήμερα ο Τραμπ

Τραμπ: «Τεράστια η σημασία» των χωρών της Κεντρικής Ασίας

Ουγγαρία: Δίωξη στον πάστορα Γκάμπορ Ιβάνι, σφοδρό επικριτή του πρωθυπουργού Όρμπαν

Κοινή απάντηση Κίνας-Ρωσίας σε μονομερείς κυρώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο