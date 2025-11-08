«Φουσκώνει» το χαρτοφυλάκιο της Pfizer με την εξαγορά της Metsera για $10 δισ.

Η Pfizer θα αγοράσει τη Metsera καταβάλλοντας έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια, επικρατώντας της Novo Nordisk σε μια μονομαχία προσφορών, καθώς η αντίθεση των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών ματαίωσε την ανταγωνιστική προσφορά της δανικής φαρμακευτικής εταιρείας για τη startup των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Η Pfizer αύξησε την προσφορά της έως και στα 86,25 δολάρια ανά μετοχή, αντιστοιχώντας στην αναθεωρημένη προσφορά της Novo. Η αμερικανική εταιρεία συμφώνησε να πληρώσει 65,60 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και έως 20,65 δολάρια ανά μετοχή ανάλογα με την επίτευξη ορισμένων στόχων, ανέφερε η Metsera σε ανακοίνωση.

H Metsera επικαλέστηκε αναφορά της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με πιθανούς κινδύνους από την προώθηση της συμφωνίας με τη Novo. Από την πλευρά της, η Pfizer είχε ήδη εξασφαλίσει την έγκριση της FTC για την προσφορά της.

Μετά από «προσεκτική εξέταση», η Novo δεν σκοπεύει να αυξήσει την προσφορά της, ανέφερε η δανική εταιρεία σε ανακοίνωσή της το Σάββατο, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η δομή της συμφωνίας συγχώνευσης ήταν «συμβατή με τους αντιμονοπωλιακούς νόμους».

Η Novo θα «συνεχίσει να αξιολογεί ευκαιρίες για επιχειρηματική ανάπτυξη και εξαγορές που πληρούν τα κριτήριά της για αποδόσεις και κατανομή κεφαλαίου και που προάγουν τους στρατηγικούς της στόχους», ανέφερε.

Τυχόν εξαγορά από τη Novo θα παρουσίαζε «απαράδεκτα υψηλούς νομικούς και κανονιστικούς κινδύνους για τη Metsera και τους μετόχους της» λόγω ανησυχιών για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία των ΗΠΑ, δήλωσε η Metsera. Το διοικητικό της συμβούλιο έκρινε ότι η νέα προσφορά της Pfizer ήταν «η καλύτερη συναλλαγή για τους μετόχους, τόσο από την άποψη της αξίας όσο και της βεβαιότητας ολοκλήρωσης», δήλωσε η εταιρεία-στόχος.

Η Pfizer δήλωσε ότι αναμένει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή σύντομα, μετά τη συνέλευση των μετόχων της Metsera στις 13 Νοεμβρίου.

Έτσι, λαμβάνει τέλος η μονομαχία προσφορών μεταξύ δύο από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο, με την καθεμία να βλέπει τη Metsera ως αντίδοτο στα μεγαλύτερα προβλήματα που μαστίζουν τις επιχειρήσεις της.

Η Novo προσπαθεί να συμβαδίσει με την ανταγωνίστρια Eli Lilly και να ενισχύσει την φθίνουσα τιμή της μετοχής της, ενώ η Pfizer αναζητά βιώσιμο τρόπο να εισέλθει στην καυτή αγορά της παχυσαρκίας, μετά από αρκετές αποτυχημένες εκκινήσεις με φάρμακα απώλειας βάρους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, επιθετικός διαπραγματευτής, εδώ και καιρό επιθυμεί ένα φάρμακο για την παχυσαρκία που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις μειωμένες πωλήσεις από τα εμβόλια κατά της Covid. Καθώς οι λήξεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αναμένεται να μειώσουν τις πωλήσεις κατά περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας, βρίσκεται υπό πίεση για να αναπληρώσει το χαρτοφυλάκιο της Pfizer, σημειώνει το Bloomberg.

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν υποχωρήσει απότομα από την κορύφωση της πανδημίας και οι πολλαπλές προσπάθειες ανάπτυξης χαπιών παχυσαρκίας από το δικό της παραγωγικό σύστημα απέτυχαν στις κλινικές δοκιμές.

Η συμφωνία με τη Metsera αφορά την απόκτηση της επόμενης γενιάς φαρμάκων για την παχυσαρκία, σε μια αγορά που αναμένεται να φτάσει τα 100 δισ. δολάρια έως το 2030.

Η Metsera, η οποία ιδρύθηκε το 2022, διαθέτει τρία φάρμακα στα πρώιμα έως μεσαία στάδια ανάπτυξης, τα οποία μπορεί να έχουν λιγότερες παρενέργειες ή να διαρκούν περισσότερο από τα υπάρχοντα, όπως το Wegovy της Novo.