Τουρκία: Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε αποθήκη

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά, σε πυρκαγιά που σημειώθηκε σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές.

«Ο ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη. Άλλοι τέσσερις που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε σχετικά σταθερή κατάσταση και λαμβάνουν φροντίδα», διευκρίνισε στο τουρκικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber ο Ιλχαμί Ακτάς, κυβερνήτης της επαρχίας Κοτζαελί, στην οποία υπάγεται η πόλη Ντιλόβασι.

«Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και σβήστηκε», συμπλήρωσε ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι «οι πυροσβέστες μας σε συντονισμό με την εισαγγελία προχωρούν στις απαραίτητες έρευνες για να διευκρινιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς».

Δύο όροφοι του κτιρίου που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

«Ακούστηκε μια έκρηξη. Κοίταξα έξω από το μπαλκόνι και είδα ότι τα ρούχα ενός συναδέλφου είχαν πάρει φωτιά. Πήρα ένα λάστιχο και έσβησα τα ρούχα του. Μετά είδα φλόγες να υψώνονται από το εργοστάσιο. Ακούστηκαν κραυγές», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Το Ντιλόβασι, βιομηχανική πόλη που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενεί πολλά εργοστάσια και αποθήκες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ