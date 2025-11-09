#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Κίνα αναστέλλει απαγόρευση εξαγωγών ορισμένων σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ

Γάλλιο, αντιμόνιο και γερμάνιο, σπάνια μέταλλα κρίσιμα για τους ημιαγωγούς, παίρνουν ξανά «ελευθέρας» από Πεκίνο προς Ουάσιγκτον, για έναν χρόνο. Προς άμβλυνση των εμπορικών εντάσεων.

Η Κίνα αναστέλλει απαγόρευση εξαγωγών ορισμένων σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 9 Νοεμβρίου 2025 - 09:05

Την αναστολή της απαγόρευσης στις εξαγωγές γαλλίου, αντιμονίου και γερμανίου προς τις ΗΠΑ ανακοίνωσε η Κίνα. Πρόκειται για σπάνιες γαίες κρίσιμης σημασίας και επίσης για μια νέα ένδειξη άμβλυνσης των εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η ρύθμιση που απέκλειε τις εξαγωγές αυτών των σπάνιων μετάλλων, που αποτελούν σημαντικό συστατικό κυρίως για τους ημιαγωγούς, αναστέλλεται «έως τις 27 Νοεμβρίου 2026», σημείωσε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πώς θα περιοριστεί ο έλεγχος του Πεκίνου στις σπάνιες γαίες

CEO Nvidia: Η Κίνα θα κερδίσει τις ΗΠΑ στον αγώνα της AI

ΕΕ: Ειδικός δίαυλος με την Κίνα για την ομαλή ροή σπάνιων γαιών

Κρούγκμαν: ΟΙ ΗΠΑ είναι πια Νο2, το μέλλον ανήκει στην Κίνα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο