Πρόθυμος να συναντήσει τον Ρούμπιο, δηλώνει ο Λαβρόφ

«Με τον Αμαρικανό ΥΠΕΞ επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε πρόθυμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο». Ξεκαθάρισε ότι για να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ρωσικά συμφέροντα.

Δημοσιεύθηκε: 9 Νοεμβρίου 2025 - 09:56

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πρόθυμος να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζοντας ότι τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία, μεταδίδει το Reuters.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Παρασκευή τις εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την αναστολή των προσπαθειών για την οργάνωση συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ακύρωσε τη νέα σύνοδο κορυφής αφότου το υπουργείο του Λαβρόφ έστειλε μήνυμα που έλεγε ότι η Μόσχα δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της σχετικά με την Ουκρανία. Οι βρετανικοί Financial Times επικαλέστηκαν πηγή που υπονοούσε ότι η συνομιλία του Λαβρόφ με τον Ρούμπιο είχε αποθαρρύνει την Ουάσιγκτον.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κι εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία», δήλωσε ο Λαβρόφ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι' αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε πρόθυμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν χρειαστεί», δήλωσε ο Λαβρόφ.

