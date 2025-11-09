#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιαπωνία: Μικρό τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών

Ο σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά του νομού Ιουατέ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, και αμέσως εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι με ύψος έως ένα μέτρο.

Ιαπωνία: Μικρό τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών

Δημοσιεύθηκε: 9 Νοεμβρίου 2025 - 10:56

Τελ. Ενημ.: 9 Νοεμβρίου 2025 - 13:54

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) ανακοίνωσε ότι ένα μικρό τσουνάμι έπληξε σήμερα τη βόρεια ακτή της χώρας στον Ειρηνικό, ύστερα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά.

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα (10:37 ώρα Ελλάδος), αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Δύο λεπτά αργότερα, κύμα 10 εκατοστών έφτασε στο Οφουνάτο, πρόσθεσε η JMA.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε νωρίτερα προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, και υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία επικαλέστηκε το AFP.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Vodafone και Εθνικό Αστεροσκοπείο αναπτύσσουν υποθαλάσσιο εικονικό σεισμολογικό δίκτυο

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ βορειοδυτικά της Ξάνθης

Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον 10 νεκροί

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ την Τουρκία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο