Ιαπωνία: Μικρό τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) ανακοίνωσε ότι ένα μικρό τσουνάμι έπληξε σήμερα τη βόρεια ακτή της χώρας στον Ειρηνικό, ύστερα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά.

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα (10:37 ώρα Ελλάδος), αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Δύο λεπτά αργότερα, κύμα 10 εκατοστών έφτασε στο Οφουνάτο, πρόσθεσε η JMA.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε νωρίτερα προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, και υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία επικαλέστηκε το AFP.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ