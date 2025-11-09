Κίνα-Nexperia: Διευκολύνει τις εξαγωγές μικροκυκλωμάτων για πολιτική χρήση

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναμένει συγκεκριμένες ενέργειες από την Ολλανδία για την επίλυση της διαμάχης, καθώς προκαλούνται ελλείψεις στη διαθεσιμότητα που απειλούν τη σταθερότητα της παγκόσμιας παραγωγής οχημάτων.

Δημοσιεύθηκε: 9 Νοεμβρίου 2025 - 21:47

Το Πεκίνο υλοποιεί μέτρα εξαίρεσης των εξαγωγών των μικροκυκλωμάτων της Nexperia από την εφαρμογή περιορισμών κυρίως για τσιπ πολιτικής χρήσης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ότι αναμένει συγκεκριμένες ενέργειες από την Ολλανδία για την επίλυση της διαμάχης σχετικά με τη Nexperia, καθώς προκαλούνται ελλείψεις στη διαθεσιμότητα των μικροκυκλωμάτων που παράγει η εταιρεία, απειλώντας τη σταθερότητα της παγκόσμιας παραγωγής οχημάτων.

Το κινεζικό υπουργείο στη σημερινή ανακοίνωσή του τόνισε ότι η Κίνα καλωσορίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ευρωπαϊκής πλευράς που παροτρύνει την πλευρά της Ολλανδίας να διορθώσει τις «άδικες» πρακτικές της.

