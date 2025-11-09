Χαμάς: Οι μαχητές που κρύβονται στη Ράφα δεν θα παραδοθούν

Οι μαχητές της Χαμάς που κρύβονται στην περιοχή της πόλης Ράφας, που τελεί υπό τον έλεγχο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, δεν θα παραδοθούν στις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης, παροτρύνοντας τους μεσολαβητές των διαπραγματεύσεων να βρουν λύση σε μια κρίση που απειλεί την εκεχειρία που εφαρμόζεται εδώ κι ένα μήνα.

Πηγές που βρίσκονται κοντά στις προσπάθειες διαπραγματευτικής μεσολάβησης είχαν δηλώσει την Πέμπτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι μαχητές θα μπορούσαν να παραδώσουν τα όπλα τους σε αντάλλαγμα για το πέρασμά τους σε άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο πρότασης που είχε στόχο την επίλυση του αδιεξόδου.

Επρόκειτο για πρόταση των Αιγυπτίων μεσολαβητών, σε αντάλλαγμα για ασφαλές πέρασμα, ώστε οι μαχητές που βρίσκονται ακόμη στη Ράφα να παραδώσουν τα όπλα τους στην Αίγυπτο και να δώσουν λεπτομέρειες για τις θέσεις των τούνελ, ώστε αυτά να καταστραφούν, δήλωσε μία από τις πηγές, Αιγύπτιος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η σημερινή ανακοίνωση από τις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ θεωρεί υπεύθυνο το Ισραήλ για την εμπλοκή με τους μαχητές, για τους οποίους υποστηρίζει ότι αμύνονται.

Παράλληλα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τη σορό του Ισραηλινού στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν στη Γάζα σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ίδια, η σορός του Ισραηλινού στρατιώτη εντοπίστηκε σε σήραγγα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, χθες Σάββατο.

Ο αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού Χαντάρ Γκόλντιν είχε σκοτωθεί από Παλαιστίνιους μαχητές σε ενέδρα στη Ράφα κατά τον πόλεμο το 2014 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο, η Χαμάς έχει παραδώσει τους 20 εν ζωή ομήρους που εξακολουθούσε να κρατά στη Γάζα μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ το 2023, σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει επίσης την επιστροφή των σορών 28 νεκρών ομήρων σε αντάλλαγμα για την επιστροφή των σορών 360 Παλαιστίνιων μαχητών.

Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί οι σοροί 23 ομήρων σε αντάλλαγμα για αυτές 300 Παλαιστινίων, αν και δεν έχουν όλες ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ