«Καμπανάκι» ύφεσης στις ΗΠΑ αν παραταθεί το shutdown

Αν συνεχιστεί η στάση πληρωμών, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να έχει αρνητικό πρόσημο κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, εκτίμησε ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ.

Δημοσιεύθηκε: 9 Νοεμβρίου 2025 - 18:41

Η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ κατά το τέταρτο τρίμηνο θα μπορούσε να είναι αρνητική εάν παραταθεί η στάση πληρωμών του ομοσπονδιακού κράτους, εκτίμησε σήμερα ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Ο Χάσετ, μιλώντας στην εκπομπή "Face the Nation", σημείωσε ότι η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στα ταξίδια εν όψει της γιορτής των Ευχαριστιών.

«Η εποχή των Ευχαριστιών είναι μια από τις πιο θερμές περιόδους του έτους για την οικονομία (...) και αν οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν εκείνη την περίοδο, ενδέχεται πραγματικά να δούμε αρνητική ανάπτυξη κατά το τέταρτο τρίμηνο», είπε.

