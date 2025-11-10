Διπλή παραίτηση στο BBC για «πειραγμένη» ομιλία Τραμπ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η CEO και ο Γενικός Διευθυντής υπέβαλαν παραιτήσεις μετά από καταγγελίες για ντοκιμαντέρ που αφορούσε τον Τραμπ και την εισβολή στο Καπιτώλιο το 2021.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 08:29

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Tim Davie, παραιτήθηκε αιφνιδίως χθες, έπειτα από δημοσίευμα που υποστήριξε ότι ένα πρόγραμμα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού είχε επεξεργαστεί μια ομιλία του Προέδρου Τραμπ στέλνωντας παραπλανητικά μηνύματα.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του κ. Davie ήρθε λίγες ημέρες αφότου η εφημερίδα The Daily Telegraph δημοσίευσε λεπτομέρειες ενός εσωτερικού υπομνήματος, σύμφωνα με το οποίο ένα ντοκιμαντέρ του BBC Panorama είχε τοποθετήσει αποσπάσματα δηλώσεων του προέδρου με τρόπο που δημιουργούσε την εντύπωση ότι είχε ρητώς ενθαρρύνει την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

«Όπως όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί, το BBC δεν είναι τέλειο, και οφείλουμε πάντοτε να είμαστε ανοιχτοί, διαφανείς και υπόλογοι», δήλωσε ο κ. Davie σε ανακοίνωσή του. «Αν και δεν αποτελεί τον μοναδικό λόγο, η τρέχουσα συζήτηση γύρω από το BBC News συνέβαλε εύλογα στην απόφασή μου».

Ο κ. Davie πρόσθεσε: «Σε γενικές γραμμές, το BBC αποδίδει καλά, αλλά έχουν γίνει ορισμένα λάθη και, ως γενικός διευθυντής, οφείλω να αναλάβω την τελική ευθύνη».

Η Deborah Turness, διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News, παραιτήθηκε επίσης την Κυριακή, δηλώνοντας ότι «η συνεχιζόμενη διαμάχη γύρω από το Panorama για τον Πρόεδρο Τραμπ έχει φτάσει σε σημείο που προκαλεί ζημιά στο BBC — έναν θεσμό που αγαπώ».

Η ίδια ανέφερε ότι «η ευθύνη σταματά σε εμένα» και παραδέχθηκε ότι «έχουν γίνει λάθη», επιμένοντας ωστόσο ότι «οι πρόσφατοι ισχυρισμοί πως το BBC News είναι μεροληπτικό είναι εσφαλμένοι».

Οι πιέσεις προς τον κ. Davie και τη διευθυντική ομάδα του BBC είχαν ενταθεί αφότου η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, κατηγόρησε τον οργανισμό ότι ήταν «σκόπιμα ανέντιμος» ως προς τον τρόπο που απεικόνισε την εξέγερση στο Καπιτώλιο.

Το υπόμνημα που προκάλεσε την κρίση είχε συνταχθεί από τον Michael Prescott, πρώην δημοσιογράφο, ο οποίος έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους υπηρετούσε ως ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος στην επιτροπή προτύπων συντακτικής δεοντολογίας του οργανισμού. Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Trump: A Second Chance?», μεταδόθηκε πέρυσι.

