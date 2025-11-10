#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

Πάνω από 70 μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Κιέβου κατέρριψε η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το ΥΠΑΜ της Μόσχας.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 09:49

Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν ή κατέστρεψαν 71 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο δεδομένα του υπουργείου Άμυνας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

