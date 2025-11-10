#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αυξήθηκαν 3,1% οι μετοχές της ουγγρικής πετρελαϊκής Mol

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφότου ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν πέτυχε να εξαιρεθεί η χώρα του από τις αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 15:30

Οι μετοχές της ουγγρικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Mol Nyrt. σημείωσαν άνοδο 3,1%, αφότου ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν πέτυχε να εξαιρεθεί η χώρα του από τις αμερικανικές κυρώσεις στη ρωσική ενέργεια, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο που έχουν καταγράψει οι μετοχές της εταιρείας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μεταδίδει το Bloomberg. 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται, παρότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσο θα διαρκέσει η εξαίρεση της Βουδαπέστης από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, σε βάρος των πετρελαϊκών Lukoil και Rosneft. Συγκεκριμένα, ο Όρμπαν υποστηρίζει ότι εξασφάλισε μια «επ' αόριστον εξαίρεση» για την χώρα του, ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι αυτή θα διαρκέσει μόνο για ένα έτος.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Ουγγαρία θα πρέπει να σταματήσει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία μετά το 2027, σύμφωνα με το πλάνο της ΕΕ.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα διυλιστήρια της Mol στην Ουγγαρία και την Σλοβακία συνεχίζουν να βασίζονται στο ρωσικό αργό, παρά τον πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία, ο οποίος έχει ωθήσει πολλές χώρες να περιορίσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας. Αγοράζοντας λοιπόν φθηνό ρωσικό πετρέλαιο η Mol κατάφερε να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους της, ενισχύοντας παράλληλα τα κέρδη της το τρίτο τρίμηνο.

