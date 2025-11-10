Ο Στάρμερ έφαγε «πόρτα» από τη Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέφυγε να συναντηθεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό, σερ Κιρ Στάρμερ, στη σύνοδο COP30 στη Βραζιλία.

Ο Βρετανός ηγέτης επιδίωξε τη συνάντηση για να διαμαρτυρηθεί για τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καταβάλει έως και 6,5 δισ. ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα δανεισμού για την παροχή στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία και να συνεισφέρει επιπλέον πόρους στον προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με δύο πηγές των Financial Times.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι ο Στάρμερ είχε ζητήσει να συναντηθεί με τη Φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για το κλίμα στο Μπελέμ της Βραζιλίας, αλλά ανέφερε ότι η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του φορτωμένου προγράμματος.

Βρετανός αξιωματούχος δήλωσε: «Δεν προσπαθούσαμε να την πιέσουμε να συζητήσει αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Τελικά δεν συναντήθηκαν. Δεν έχουν μιλήσει εδώ και καιρό».

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης πρόσθεσε: «Θα συνάψουμε μόνο συμφωνίες που προσφέρουν αξία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη βρετανική βιομηχανία. Δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα και δεν πρόκειται να κάνουμε συνεχή σχολιασμό για τις εν εξελίξει συνομιλίες».

Αν και οι σχέσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου έχουν βελτιωθεί υπό την κυβέρνηση των Εργατικών του Στάρμερ, πολλά κράτη μέλη δεν επιθυμούν να δουν το Λονδίνο να ανακτά τα οφέλη της ιδιότητας του μέλους χωρίς αντίτιμο, ώστε να μη δημιουργηθεί προηγούμενο.

Ωστόσο, η ΕΕ θέλει να εντάξει τη Βρετανία στο εγχείρημα επανεξοπλισμού της Ευρώπης, με στόχο την αποτροπή της Ρωσίας, μέσω του προγράμματος SAFE, που θα βοηθήσει τα ευρωπαϊκά κράτη να προμηθευτούν από κοινού νέα οπλικά συστήματα.

«Όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή άμυνα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μέρος αυτής», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ. Όμως η Γαλλία και άλλα κράτη επιμένουν ότι το Λονδίνο πρέπει να πληρώσει υψηλό τίμημα σε αντάλλαγμα για τα οφέλη προς τη βρετανική βιομηχανία.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στα έργα του προγράμματος SAFE είναι η 30ή Νοεμβρίου, ενώ ένα από τα δύο άτομα που είναι ενήμερα για την κατάσταση ανέφερε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ Φον ντερ Λάιεν και Στάρμερ πριν από τότε, προκειμένου να βρεθεί λύση.

Η διαμάχη για τα χρήματα έρχεται έξι μήνες μετά τη σημαντική σύνοδο του Μαΐου, η οποία σηματοδότησε επίσημα έναν επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Ε.Ε. - Ηνωμένου Βασιλείου, δείχνοντας πόσο δύσκολο θα είναι να μετατραπούν οι θερμές δηλώσεις σε δεσμευτικές συμφωνίες.