#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αποθήκη πετρελαίου στην Κριμαία έπληξαν οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις

«Η αποθήκη Χβαρντίισκα είναι σημαντική για την τροφοδοσία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του δικτύου μεταφορών του εχθρικού στρατού», ανακοίνωσαν οι ειδικές δυνάμεις.

Αποθήκη πετρελαίου στην Κριμαία έπληξαν οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 16:43

Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έναν σταθμό άντλησης σε ρωσική αποθήκη πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία.

«Η αποθήκη πετρελαίου Χβαρντίισκα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στο σύστημα εφοδιασμού καυσίμων των αρχών κατοχής στην Κριμαία» αναφέρουν οι ειδικές δυνάμεις σε ανακοίνωση τους στην εφαρμογή Telegram.

«Είναι σημαντική για την τροφοδοσία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του δικτύου μεταφορών του εχθρικού στρατού».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διχάζουν την Ευρώπη οι Ουκρανοί κομάντος που ανατίναξαν τους Nord Stream

Κρεμλίνο: Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, έχει όμως «βαλτώσει» η κατάσταση

Ρωσικό ΥΠΑΜ: Να παραδοθούν για να σωθούν οι ουκρανικές μονάδες σε Ποκρόφκ-Κουπιάνσκ

Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο